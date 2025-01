„Ishrana je ključ“: Šta Tesla nikada nije jeo i zašto je imao toliko energije – usprkos nespavanju?

Širom sveta danas se ljudi slažu da je Nikola Tesla jedan od najplodnijih i najkreativnijih umova koje je čovečanstvo ikada imalo.

Na svojim velikim projektima radio je do samog kraja života, jednako energičan i fokusiran.

Iako znamo da je deo svoje energije sačuvao asketskim, aseksualnim i povučenim načinom života, i dalje se divimo oštrini duha genijalnog naučnika čak i u njegovoj starosti.

Deo odgovora na pitanja o stanju duha i tela koja su dostigla nadljudski nivo sposobnosti i svežine nalazi se u intervjuu 77-godišnjeg Nikole Tesle koji je dao 1933. godine.

Najvažnije navike stiču se u mladosti

Tesla je verovao da je u životu najvažniji početak, u smislu da je najvažnije navike steći u ranom detinjstvu.

„Stanje našeg tela i duha u starosti u potpunosti je svedočanstvo o tome kako smo proveli mladost. Tajna moje trenutne snage i vitalnosti je u tome što sam u mladosti, da tako kažem, živeo život bez poroka“, rekao je tada Nikola Tesla.

Ovaj život pun vrlina bio je neophodan za nekoga ko je od malih nogu sebi postavljao velike ciljeve i ko je znao da samo obuzdavanjem drugih strasti i apetita može ostvariti svoje snove i rad u starosti.

To je značilo strogu disciplinu:

„Ne želim odmor, nikakav prekid teškog rada. „Kada bi ljudi birali posao u skladu sa svojim temperamentom, ukupna količina sreće na zemlji bila bi nemerljivo veća“, smatrao je genije.

Kako je Tesla planirao dugovečnost?

„Mnogi su tužni i depresivni zbog kratkoće života. Koja je svrha pokušavati bilo šta da postigne, pitaju se. Život je prekratak, ne možemo da živimo dovoljno dugo da završimo svoje poduhvate. Ljudi bi mogli značajno da produže svoj život ako bi se potrudili. Ljudi čine toliko toga da im utire put prerane smrti“, rekao je Tesla.

Zaista, činimo se neproduktivnim na mnogo načina. Između ostalog, loša ishrana. Evo kako je Nikola Tesla razmišljao o navikama u ishrani.

„Pre svega, jedemo previše, ali to smo već toliko puta čuli. A mi jedemo pogrešnu hranu i pijemo pogrešnu vrstu tečnosti. Najviše štete nanose prejedanje i nedostatak vežbanja, što stvara toksično stanje u telu i onemogućava oslobađanje od nagomilanih toksina“, smatra poznati naučnik.

Tesla je pio mnogo vode i mleka i brinuo se o stomaku. Koji su bili glavni sastojci njegove dijete?

„Zašto preopteretiti telo koje nas služi? Jedem dva puta dnevno i izbegavam sve namirnice koje proizvode kiselinu. Većina ljudi jede previše mahunarki koje sadrže mokraćnu kiselinu. Iako je riblje meso dobro za mozak, ono zbog velike količine fosfora stvara veoma jaku kiselu reakciju. Kiselost tela je naš najveći neprijatelj u starosti“.

Da izbegava meso, Tesla je potvrdio u drugom intervjuu iz 1935. godine:

„Izbegavam sve stimulanse. Gotovo potpuno izbegavam meso. Uveren sam da će za manje od jednog veka kafa, čaj i cigarete izaći iz mode. Alkohol će se, međutim, i dalje koristiti“, predvideo je Tesla (poznato je da je Tesla skoro svaki dan popio po malo viskija).

Takođe, Tesla je bio veliki pristalica krompira.

„Krompir je odličan i treba ga jesti svakodnevno. Sadrži dragocene mineralne soli i ima neutrališuća svojstva”.

Tesla i vežbanje

Takođe, Tesla je poznat kao veliki pobornik vežbanja.

„Verujem da treba mnogo da vežbate. Svaki dan hodam osam do 10 milja i nikada ne uzimam taksi ili drugo prevozno sredstvo kada imam vremena da iskoristim snagu svojih nogu. Vežbam i kupajući se svaki dan, jer mislim da je to veoma važno. Koristim toplu kupku, nakon čega se dugo tuširam hladnom vodom“.

Tesla je poznavao i tajne drevne nauke joge, kao i da je neke od jogijskih vežbi praktikovao dobar deo svog života.

Da je Nikola Tesla praktikovao pranajamu ili jogijsko duboko disanje svedoči njegov prijatelj i biograf Džon O’Nil u knjizi „Nenadmašni genije – život Nikole Tesle“, objavljenoj 1944. godine:

„Utvrdio je da je celog života osećao neko neobično iskustvo kad god bi duboko udahnuo. Kad god bi duboko udahnuo, obuzeo ga je osećaj lakoće, kao da mu je telo smršalo i da je mogao da leti kroz vazduh samo snagom svoje volje. U detinjstvu nije shvatao da je neobičan u tom pogledu.“

Spavanje Nikole Tesle

Teslin strogi dnevni režim kulminira navikom spavanja koja se kosi sa upozorenjima lekara i zdravstvenih organizacija o neophodnosti osam sati sna svakog dana.

„Spavanje? Retko spavam. Potičem iz porodice dugovečnih ljudi, koji su poznati po tome što ne spavaju mnogo. Nadam se da ću dostići rekord svojih predaka i da ću živeti bar 100 godina. Nedostatak sna me ne brine. Ponekad odspavam sat vremena. Međutim, povremeno, svakih par meseci, spavam 4 do 5 sati. Tada se budim potpuno napunjen energijom, kao baterija. Posle takve noći ništa me ne može zaustaviti. Tada osećam ogromnu snagu. Nema sumnje da je san obnavljajući, životvorni, da povećava energiju. S druge strane, ne verujem da je to neophodno za nečije zdravlje, pogotovo ako je u pitanju neko ko po navici malo spava“, objasnio je poznati naučnik.

Tesla je u svojoj 77. godini ovako govorio:

„Imam pravo svedočanstvo o svom zdravlju. Nikada se u životu nisam osećao bolje. Energična sam, snažna, potpuno kontrolišem svoje mentalno stanje. Čak ni u najboljim godinama nisam imao energiju koju imam danas. I što je još važnije, za rešavanje problema koristim samo deo energije koja mi je na raspolaganju, jer sam naučila kako da je sačuvam. Suprotno popularnom verovanju, posao postaje lakši u starosti, samo ako su ljudi dobrog zdravlja. Oni su godinama naučili kako doći do cilja najkraćim putem“, zaključio je Tesla davne 1933. godine.

(Iz knjige Nikola Tesla: Unutrašnji svet zdravlja, Dr. Irena Sjekloća Miler)

