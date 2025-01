Ispovest žene koja se razvela posle 33 godine braka: „Uselila sam se u garsonjeru sa jednim koferom, bila sam presrećna“

Na životnom putu često donosimo pogrešne izbore, menjamo se, menjaju se ljudi oko nas i oni sa kojima živimo, godine prolaze. Pitanje koje mnogi ljudi sebi postavljaju u prelomnom periodu života je – da li treba da ostaneš tu gde jesi i da se pomiriš sa onim što imaš; ili treba da se promenite za sebe?

Donosimo vam ispovest žene koja je u 55. godini odlučila da promeni svoj život:

„Uvek sam bila dobra, brižna majka, nežna i bez loših navika… Deca su mi uvek verovala. Imam ih troje: dva sina i ćerku. Poslednjeg sina sam rodila u 37. godini, sa velikom razlikom u godinama u odnosu na stariju decu.

Naravno, radila sam ceo život, ali sam nekako malo trošila na sebe – više za decu i za kuću, za udobnost. Nisam nigde išla, nigde nisam bila, ali sam uvek želela…

Pre braka sam uvek išla negde na odmor… Moj muž nije bio poročan, bio je kod kuće, posvetio se deci, ali je bio potpuno drugačiji od mene. Kada sam napunila 55 godina, deca su sva bila na nogama, a ja sam shvatila da ne želim više da živim ovako… Moj muž ne voli da putuje, dok je meni to omiljena aktivnost; Volim životinje, a njegov hobi je lov… Kako su godine prolazile, sve više smo se razlikovali u životnim željama i stavovima.

U septembru, pre 6 godina ponudila sam mu razvod. On je pristao, jer je do tada veza skoro nestala, nije bilo dece kod kuće, a ja lično nisam želela da radim bilo šta za njega…Podelili smo ušteđevinu na pola, a ja sam rekla da želim garsonjeru, a njemu ostavljam kuću u kojoj smo živeli zajedno, ti zidovi su me gušili. Pristao je.

U novembru, uselila sam se u svoju garsonjeru sa jednim koferom, u prazne zidove. Bila sam tako srećna! Počela sam postepeno da popravljam i sređujem stan: promenila sam cevi, prozore, vrata i tako dalje…

Razvedeni smo 6 godina, a sada svake godine idem na more, idem na koncerte, idem na razne ekskurzije u druge gradove. Nabavila sam sebi dve mačke. Odlično se slažem sa svojom decom. Sada imam takav mir u duši, mislim da je došao najbolji period u mom životu i ne želim ništa da menjam. Ne želim više da se udam – ​​bila sam u braku 33 godine i sada želim da budem sama, sa svojom decom i živim novi život.

U septembru ću napuniti 61 godinu. Raduju me nove avanture i životni horizonti koji su ispred mene!“

(Sensa.rs)

