Kako bi svet funkcionisao kada novac ne bi postojao

Istoričari tvrde da je metal prvi put upotrebljen kao sredstvo za plaćanje još 5.000 godina p.n.e. Od tog davnog vremena novac je menjao oblik, pa su se pojavile novčanice, kreditne kartice i online valuta. A da li ste se pitali kako bi svet bez novca funkicionisao?

Činjenica je da se sve vrti oko novca. Ukoliko bi kojim slučajem on prestao da postoji, posledice bi bile vidljive odmah. U nastavku teksta otkrijte koje bi sve promene usledile, pa prosudite da li bi život bio bolji sa njim ili bez njega.

Ljudi bi se ređe razvodili

Rezultati jednog istraživanja su pokazali da je najčešći uzrok razvoda nedostatak novca. Kada ga ne bi bilo u našim životima, stres koji prouzrokuje bi nestao. A to znači da bi se, između ostalog, i parovi ređe razilazili.

Manje bi se ratovalo

Neki od najvećih ratova vode se zbog finansijske prevlasti. Da bi osvojile važne posede, zemlje ratuju jedne protiv drugih. Kada novac ne bi bio glavni motiv, živeli bismo u miru.

Zalihe robe bi nestajale velikom brzinom

Ako bismo u kupovinu odlazili bez novčanika, to bi dovelo do nestašica robe. Razlog je jednostavan, svi bi mogli lako da dođu do nje.

Svako bi imao krov nad glavom

Postoje ljudi koji smatraju da pravo na dom treba da bude univerzalno pravo. Međutim, kada pogledamo iznose kirije, ne čudi što svuda u svetu živi toliko beskućnika. Kada se stambeni prostor ne bi plaćao, svako bi mogao da ga koristi i imao bi kutak samo za sebe.

Svet više ne bi bio globalno selo

Prestanak upotrebe novca označio bi raskid trgovinskih sporazuma i globalna ekonomija bi nestala. Evropska unija bi pretrpela velike posledice. Zemlje širom sveta bi ojačale svoje granice i manje bi se putovalo.

Luksuz bi postao prošlost

Luksuzni proizvodi i aktivnosti kao što su najnovija tehnologija ili putovanja uzgubila bi na vrednosti, jer bi bili dostupni svakome. To bi doprinelo smanjenju broja opsesivnih potrošača.

Razlike među zemljama bi nestale

Kada bi novac prestao da postoji, sve zemlje bi bile podjednake, bez podele na moćne i siromašne. Ljudi ne bi osećali razlike u raspodeli sredstava, i državljanstvo više ne bi bilo važno.

Razmena dobara bi izgledala drugačije

Kada bi upotreba novca prestala, razmena robe vratila bi se u svoj prvobitni oblik, direktnu razmenu. To znači da bi ljudi davali robu u razmenu za onu koja im je potrebna. Međutim, nikad ne bismo znali da li je odnos vrednosti pravi i došlo bi do trgovinske krize.

Bilo bi manje korupcije i iskorišćavanja radnika

U svetu bez novca, bogati više ne bi uživali moć koju imaju danas. Sa druge strane, radnici ne bi dozvolili da ih poslodavci iskorišćavaju. Osim toga, posledice bi se osetile i u svetu politike, te bi pranje novca iščezlo.

Desile bi se promene u poslovanju

Ukoliko plata ne bi postojala, to bi proizvelo 1 od 2 scenarija. Prvi bi značio da ljudi odlaze zadovoljni na posao, jer ne osećaju stres i glavobolju koju novac sa sobom nosi. Sa druge strane, možda uopšte ne bi ni odlazili na posao, jer ne bi imali motiv za to.

Da li ste ikada zamišljali svet bez novca?