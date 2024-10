Kako je Tito dobio nadimak?

Foto: Wikimedia/ Ministry of Information & Broadcasting, Government of India (Printscreen)

Postoji mnogo teorija o Titovom poreklu. Neki su govorili da je Jevrej, neki da je Čeh, a bilo je i verzija u kojima je predstavljen kao Nemac.

Kada je objavljen dokument američke Agencije za nacionalnu bezbednost u kojem se navodi da je najverovatnije Rus ili Poljak, priče o tome ko je zaista bio Josip Broz postale su predmet teorija zavere.

Malo je, međutim, poznato kako je Josip Broz dobio nadimak Tito.

Doživotni jugoslovenski predsednik Josip Broz Tito rođen je 7. maja 1892. godine u Kumrovcu, gde je završio četvorogodišnju školu. Bio je sedmo od petnaestoro dece.

Tita su više puta pitali odakle mu takav nadimak, na šta je on odgovorio: „Ime Tito nosim još iz perioda 1934-36 godine, ne sećam se tačno od kada. Nije bilo nikakvih posebnih razloga što sam izabrao baš to ime. Prosto, to ime je veoma često u mom rodnom kraju u Zagorju, pa sam ga uzeo za svoj nadimak“, odgovorio je Josip Broz, objašnjavajući istorijat svojih ilegalnih imena, prenosi Kurir.

Inače, Tito je koristio i mnoge druge nadimke kroz život: Valter, Ivan Kostanjšek i Slavko Babić. Imao je i švedski pasoš na ime Johan Aleksander Karlson i kanadski na ime Spiridon Mekas.

Prema istorijskim podacima, Josip Broz je 10. avgusta 1934. prvi put predstavljen nadimkom Tito. Iz dokumenata u arhivi Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije vidi se da je on odmah posle izlaska sa robije 1934. godine koristio taj nadimak.

U periodu između 1937. i 1941. godine, kada je Komunistička partija bila u dubokoj ilegalnosti, Josip Broz, sekretar partije, najčešće je upotrebljavao ime Tito ili se potpisivao skraćenicom T-T.

Prema jednoj popularnoj teoriji, Tito je dobio nadimak tako što je zvao ljude i govorio im šta da urade: „‘Ti-to, ti-to, a ti-to…'“. To je radio toliko često da su ga i prijatelji počeli da ga zovu Tito. Ova teorija, naravno, nikada nije potvrđena niti dokazana.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com