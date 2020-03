Kamila nije jedina: Čarls je Dajanu varao sa još jednom ljubavnicom (foto)

Afera princa Čarlsa i Kamile Parker Bouls dobro je poznata u javnosti, ali o još jednoj navodnoj ljubavnici naslednika britanske krune malo se zna. Reč je o ženi za koju je Čarls govorio da ga jedina razume.

#royal #flashback "DECEMBER 04, 1990: Prince Charles Prince Of Wales & Lady Dale Tryon (kanga) At The Diamond Ball At The Royal Lancaster Hotel In Aid Of The Charity 'Sane' pic.twitter.com/9xCDgZGOMD

