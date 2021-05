Koliko dugo čovek može da izdrži bez spavanja?

Ljudsko telo može da izdrži period period bez spavanja. Svetski rekord u nespavanju iznosi 11 dana i 25 minuta. Ali to ne znači da je to korisno. Štaviše, nedostatak sna je ozbiljan problem. Čak i ako neko uspe da ostane budan danima, to nije sjajno za njegovo mentalno, ali ni fizičko zdravlje.

Na primer, 1959. godine radijski voditelj Peter Trip odlučio je da svoju emisiju emituje 201 sat bez prestanka kako bi prikupio novac za jednu dobrotvornu organizaciju. Do trećeg dana počeo je da nekontrolisano psuje ljude oko sebe i halucinira. Iako se oporavio po završetku eksperimenta, članovi njegove porodice rekli su da više nikad nije bio isti.

Internetom kruže razne priče o ljudima koji tvrde da uopšte ne spavaju ili spavaju samo sat do dva tokom noći. Savetnik za spavanje dr. W. Kristofer Vinter kaže da to nije istina.

„Mnogi misle da ne spavaju, ali istina je da spavaju ne znajući da to rade“, izjavio je lekar za Men’s Health.

Doktor Vinter kaže da je fizički nemoguće danima ostati budan jer će vas mozak na kraju sam prisiliti da zaspite.

„Moj rekord je bio 48 sati i definitivno nije zabavno“, kaže dr. Vinter.

Koliko je zapravo moguće izdržati bez sna, zapravo je vrlo teško reći. I Ginisova knjiga rekorda prestala je da dokumentuje takve pokušaje nastojeći da spreči ljude da naštete svom zdravlju.

Ono što je sigurno jeste da je odrasloj osobi tokom noći potrebno sedam do devet sati sna, a ako imate problema s nesanicom, isprobajte neke metode i tehnike koje bi mogle da vam pomognu da lakše utonete u san.

