Lekar pokazao metodu uz koju ćete zaspati za samo pet minuta: ‘To je trik koji smiruje’

Beskrajno dugo ležite u krevetu, očajnički pokušavajući da zaspite, ali san jednostavno ne dolazi? Ako se noćima borite s nesanicom, niste sami, hiljade ljudi širom sveta bori se s istim problemom za koji mnogi misle da rešenja, jednostavno, nema. Međutim, jedan doktor sada nudi jednostavno rešenje koje bi moglo da vam pomogne da utonete u san za samo nekoliko minuta

Dr. Karan Raj, hirurg pri NHS-u i poznati TikToker, koji je zahvaljujući svojim kratkim i korisnim savetima o zdravlju sakupio 5,3 miliona pratilaca na TikToku, predlaže tehniku poznatu kao ‘kognitivno mešanje’. On ovu tehniku opisuje kao biološku verziju „držanja dugmeta za isključivanje na računaru“.

Kako deluje kognitivno mešanje?

„Kada legnete u krevet, lako je upasti u ponavljajuće, ometajuće misaone obrasce,“ objašnjava Dr. Raj. „Ovo može da podstakne stresni odgovor koji vas drži budnima. Što ste duže budni, to više imate neželjenih misli, što vodi do manje sna.“

Prema Dr. Raju, kognitivno mešanje može skoro odmah da prekine taj začarani krug preteranog razmišljanja. „To je kao da odaberete opciju ‘shuffle’ na svojoj mentalnoj plejlisti umesto da ručno menjate pesmu svaki put,“ dodaje.

Ako vas zanima kako to funkcioniše, vrlo je jednostavno započeti. Kada osetite da vam misli beže, izaberite nasumičnu reč, poput ‘san’. Za svako slovo te reči, smislite drugu reč koja počinje tim slovom – na primer, ‘sunce’, ‘sat’, ‘sova’ – i pređite na sledeću reč kad vam ponestane ideja ili vam postane dosadno. Dr. Raj naglašava da je važno ne samo razmišljati o rečima, već ih i vizualizovati. „Ovaj trik pomaže da se umire ubrzane misli,“ dodaje. „Dakle, ako vaš ‘softver za san’ ne radi ispravno, vredi pokušati.“

Podeljena mišljenja

Ova jednostavna tehnika privukla je veliki interes, a mnogi su podelili svoja iskustva u komentarima. „Godinama to govorim,“ napisao je jedan korisnik. „Samo pustite um da luta od misli do misli, baš kao u snu, i na kraju ćete zaspati.“ Drugi korisnik podelio je: „Igrao sam ovu igru sa suprugom, ona je zaspala za 10 minuta, što je novi rekord za nju.“ Treći korisnik dodao je: „Zapravo deluje… Prisećao sam se nasumičnih predmeta i životinja, i kada sam se probudio, to je bilo poslednje čega se sećam.“

Ipak, nisu svi bili oduševljeni ovim savetom. Neki su tvrdili da im ova tehnika izaziva dodatnu teskobu. „Ne deluje, brate,“ napisao je jedan komentator. „Samo se dosađujem ili zaboravim da to radim i vraćam se svojim intenzivnim mislima.“ Drugi korisnik je dodao: „Na kraju se samo posvađam sam sa sobom oko toga jesu li reči zapravo nasumične.“

Bez obzira na različita mišljenja, tehnika kognitivnog mešanja postala je popularan trik među onima koji traže jednostavan način da se opuste i konačno utonu u san. Ako i vi imate problema sa spavanjem, možda vredi pokušati ovu metodu i videti hoće li vam pomoći da se konačno naspavate.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com