Lekari priznali da je učinio dva čuda: „Nikad nisam video ništa slično“

Nakon smrti papi Jovanu Pavlu II priznata su dva čuda zbog kojih su ga proglasili svecem – izlečenje časne sestre koja je imala Parkinsonovu bolest I neobjašnjivo izlečenje žene od aneurizme na mozgu.

– Strašno me bolela glava. Nikada mi nije bilo tako. Držala sam rukama glavu koliko me bolelo. Muž me je naterao da odemo u bolnicu – počinje svoju priču Floribet Mora Díaz sa Kostarike, čije je ozdravljenje drugo priznato čudo Jovana Pavla II.

Ženu su lekari odmah po dolasku u bolnicu hospitalizovali i dijagnostifikovali aneurizmu, odnosno abnormalno lokalno proširenje krvnih aorta. Lekari su pozvali supruga pacijentkinje i rekli mu da je stanje njegove žene jako teško i da joj ne mogu pomoći. On je izašao iz bolnice, seo na pod i počeo da plače.

Tada je čuo glas Jovana Pavla II, koji mu je govorio: – Diži se! Diži se! Nemoj se bojati . Muškarac ga je poslušao. Njegova žena je na dan kanonizacije Jovana Pavla II, 1. maja 2011. godine, ostala budna kako bi gledala ceremoniju. Sledeće jutro je na naslovnoj novina videla sliku Jovana Pavla II kako je rukama poziva da se digne.

– Bila sam iznenađena. Govorio mi je da se ne bojim i da ustanem iz kreveta. Rekla sam: ‘Da, gospodine!’. Digla sam se. Mužu nisam ništa govorila. Bojala sam se da će misliti da sam poludela – rekla je ona, a prenosi 24sata.hr.

Na sledećoj kontroli, nekoliko dana kasnije, nije bilo ni traga neizlečivoj bolesti. I lekari su priznali da je to bilo čudo.

– Pacijentkinja je imala aneurizmu i došlo je do krvarenja. Bez hirurškog zahvata problem je nestao. Nikada nisam čuo da se bilo gde u svetu to dogodilo – rekao je neurohirurg Alehandro Vargas Roman i potvrdio nestanak aneurizme.

Komisija teologa iz Vatikana potvrdila je da je reč o čudu. Utvrdili su da se radi o neobjašnjivom ozdravljenju, koje je začudilo celi svet.

Prvo čudo po zagovoru Jovana Pavla II bilo je ozdravljenje časne sestre Marie Simon-Pier.

– Probudila sam časnu sestru koja je bila često sa mnom, pazeći na mene i pokazala joj ruku koja više nije drhtala. Obe smo ostale zaprepašćene. Osetila sam da više nisam ista, osećala sam unutrašnju snagu i mir. Bilo je to poput ponovnog rođenja – ispričala je francuska sestra koja je bolovala od Parkinsonove bolesti. Istu bolest imao je i Jovan Pavle II kojem se često molila.

Bolest joj je dijagnostifikovana 2001. godine. Nakon smrti Jovana Pavla II, 2. aprila 2005. godine, njeno stanje se iznenada pogoršalo, da bi se ujutro 3. juna iste godine probudila potpuno zdrava. Odmah je uzela olovku u ruku i počela da piše, a ruka joj je sama klizila po papiru.

– Znam da se radilo o neverovatno snažnom osećaju, gotovo misterioznom koji vam ne mogu opisati rečima – izjavila je časna sestra i poručila svima da nikada ne klonu duhom i ne gube nadu i veru.

Njeno ozdravljenje je ispitala grupa međunarodnih lekara u Rimu i zaključila da je ono medicinski neobjašnjivo, u šta Marie Simon-Pier nije nikada ni sumnjala.

Mnogi su još posvedočili da su zahvaljujući papi Jovanu Pavlu II ozdravili.

Mari Malliigan je 1979. godine, odmah na početku pontifikata Poljaka Karola Vojtila, sa svojom bolesnom ćerkom čekala njegov dolazak u Irsku. Lekari su tvrdili da će devojčica umreti zbog bolesnih bubrega. Roditelji su stali u red i pokazali Papi devojčicu. Sveti Otac je pomazio, a devojčica je ubrzo ozdravila.

Iste godine Kej Keli iz Liverpula dobila je zloćudni rak dojke. Doktori su joj prognozirali najviše dve godine života. Početkom te 1979. susrela se s Papom Jovanom Pavlom. Karcinom i metastaze su uskoro nestali.

Petogodišnji dečak iz Meksika Heron Badiljo bolovao je od leukemije i već je bio na samrti kad se 1990. godine na aerodromu susreo sa Papom tokom njegove posete Meksiku. Već mu je bila i otpala sva kosa. Papa ga je poljubio u čelo, a on je nakon nekoliko meseci bio zdrav.

Kanađanka Angela Baroni bolovala je od karcinoma koštane srži kad se 2002. godine u Torontu susrela sa Papom Jovanom Pavlom II. Sveti Otac se molio nad njom, položio ruku na njenu glavu i pokazao znak krsta. Ustala je iz kolica, a njen doktor je uskoro potvrdio da je Angela potpuno zdrava.

Brazilka Stela Matutina de Olicera Kruz posvedočila je o tome kako je posle Papine smrti molila za ozdravljenje svog sina Eduarda koji je bio narkoman i drogirao se godinama. Eduardo je ubrzo uspeo da se izleči od zavisnosti.