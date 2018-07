Licemerje srpskih emigranata i gastarbajtera

– Pitanje za sve vas migrante i gastoze što se odavde izbegli, što devedesetih, što u poslednjih par godina, u potrazi za nekim lepšim i toplijim suncem na zapadu

Gde je tačno koren tog licemerja i autošovinizma što se kod vas rađa kad provedete više od godinu i po dana negde, pa dozvoljavate sebi da konstantno solite pamet nama što živimo ovde, kako mi ne radimo nešto dobro, kako smo mi zatucani, neobrazovani, nazadni, nedemokratični itd.

Prvo što ti druže nisi bio tako pametan dok si bio u Srbiji, pa se ponašao tako prosvećeno i unapređivao svoje bližnje i svoju zajednicu, nego ste svi ološ i stoka dok ste ovde, a kad odete tamo adaptirate se na kako vam zapadni gazda kaže, i kako njihovi običaji nalažu da ne biste crkli od gladi, pa onda kad posle 2-3 godine internalizujete te obrasce, odmah vas udari kompleks više vrednosti, kao da ste boga ti sami osnovali te švedske i nemačke i norveške, pa se vi kao ponosite time nešto jer to super radi pa učite bagro za primer – a zapravo ste niko i ništa osim grebatora o tuđi standard.

drugo, čak i da je sve tako (a nije), izvoli prijatelju vrati se ovde pa širi svoj pozitivni vajb, organizuj proizvodnju, red, rad, disciplina, da vidimo šta si pokupio i naučio – međutim ne, vi više volite da perete sudove i wc šolje švabama – i to se onda pravda nekim „sistemom“ itd. svi znamo da narod ima glavni autoritet na kraju krajeva koji odlučuje da legitimiše određene obrasce funkcionisanja, dođi druže pa povedi ljude, objasni im šta je dobro, sprovedi nešto novo, uloži kapital, UNAPREDI UMESTO DA KRITIKUJEŠ.

No, jedino što dobijamo od vas su usta puna licemerja i autošovinizma, glumite veličine po internetu i kad dođete u goste jednom godišnje, a sve je to samo posledica igre slučaja kome je šta zapalo ili ko je odlučio da se bori za svoje, a ko da služi tuđem – i nije poenta ove teme da ja vas nešto kritikujem što ste otišli jer sve je to stvar ličnog izbora šta je sreća za koga – ja ovde kritikujem LICEMERJE.

Tišina i budite srećni što vam je majka emigrirala kad ste imali 12 godina, ili što ste završili dobru školu igrom slučaja pa dobili radnu vizu, vaše zasluge za ta zapadna društva kojima se ponosite su NIKAKVE, vi ste i dalje samo izbegli pripadnici naroda sa balkana. (Transcendental)

