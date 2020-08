Ljudi ne veruju kakvu je salatu turista dobio: „Ovo ne vredi šest evra“ (foto)

Jedan turista se tokom posete Nemačkoj veoma neprijatno iznenadio kada je vidio kakvu je salatu u restoranu dobio za šest evra, odnosno 700 dinara.

Nakon šetnje po planinama seo je da jede u jednom restoranu na nemačkom ostrvu Amrum smeštenom u Severnom moru.

„Nakon planinarenja ovo je salata koju sam dobio za šest evra“, napisao je ispod fotografije salate koja se sastojala od približno tri paradajza, sa malo luka preko, a koju je podelio na Redditu.

„Ovo ne vredi šest evra“, „Može se napraviti i pristojna salata s paradajzom i lukom. Ali to bi zahtevalo dodatni trud“, „Dakle, to je samo paradajz i luk? To nije salata, nego bacanje stvari na tanjur“, samo su neki od komentara.

