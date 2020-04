Ljudi PRIZNAJU šta će prvo uraditi kad sve ovo prođe

Jednoga dana proći će i ovo vanredno stanje i možda, samo možda, skinućemo maske, izaći iz izolacije i prepustiti se onome što nam najviše nedostaje u ovom periodu. Da, svi smo već imali dovoljno vremena da razmislimo o tome, a 50 ljudi nam je otkrilo šta će prvo uraditi kad sve ovo prođe.

Izaći među ljude, šetati slobodno, povesti psa sa sobom i naći devojku sa kojom ću se ljubiti među milion ljudi – Aleksandar (45)

Otići ću da vidim tatu, pa da se ošišam i onda negde jako daleko u neku baštu da sednem na kafu – Simon (19)

Ličnu sodomu i gomoru ću da organizujem, ukratko rečeno – Kristina (40)

Idemo da sadimo cveće u baštici, fale mi moji cvetni dani – Iva (35)

Ako sve ovo prođe do početka leta, planiram da bukvalno svakog dana visim na mini golfu na Adi sa porodicom i prijateljima kojih sam se uželeo. Jedva čekam odlazak u prirodu, nedostaje mi nebo iznad glave, dosadio mi plafon… A onda treba i smisliti od čega živeti jer mislim da još uvek nismo svesni koliko će se stvari promeniti, koliko će poslova nestati i koliko će se novih pojaviti. Dotle svi treba da se čuvaju i pomažu onima kojima je pomoć neophodna – Duško (50)

Sesti sa majkom da popijem kafu – Irena (35)

Daću otkaz, isključiti telefon i zapaliti negde gde nema interneta i gde se ljudi smeju. To bih htela, ali ću verovatno za početak izaći negde s društvom, u prirodu po mogućnosti i bez maski – Jelena (32).

Zabosti ceo dan u parku uz pivce – Ivan (34)

Plan: 1. da odem se vidim sa ribom ko čoek; 2. da odem u pab ili do studija da vežbam 3.da se razvalim od sreće. Realnost: Verovatno na posao – Marjan (36)

Idem da kupim kartu za Nika Kejva i popijem pivo u Suncu – Miloš (35)

Prošetaću gradom, uveren sam da mi nikad lepše neće izgledati – Boško (36)

Napraviću rođendansku žurku, sa zakašnjenjem – Aleksandra (33)

Provešću ceo dan napolju – Dragan (34)

Napiću se, gde… ne znam. I neću gledati na sat – Vladimir (39)

Pošto ću imati 190kg, verovatno ću ostati u karantinu – Dragana (33)

Isto kao i svaki dan, igraću Star trek online – Nađa (41)

Pravac avion i odlazak na odmor van Srbije – Ivan (43)

Prvo ću sesti na piće u neku lepu baštu – Ida (50)

Pošto sam u inostranstvu zbog posla, odmah ću se vratiti u Srbiju jer mi nedostaje porodica – Marjan (35)

Najviše mi nedostaje društveni život i viđanje sa unucima, decom i prijateljima, pa ću to nadoknaditi – Dragan (58)

Idem u kafanu, za šank, na burbon da sednem s narodom. Ili pre u baštu u Šikaricu jer kapiram da će biti lepo vreme – Aleksandra (35)

Prošetaću s kučetom po kraju – Mila (66)

Idem odmah na manikir da se sredim – Saša (55)

Ja neću ništa da radim, pretpostavljam da će svi da nagrnu napolje i u kafane, a nešto se tripujem da će virus i dalje da se širi, tako da ću da sačekam sa slavljem jedno mesec dana od kada proglase kraj karantina. Možda ću da odem u Košutnjak na piknik sa maskom, jer mi priroda najviše fali – Ljubica (28)

Grliću ljude nekontrolisano – Nevena (34)

Kad ovo prođe, ostaću u kući pet dana da se odmorim od svega – Bojan (39)

Videti se sa prijateljima i familijom, blejati na reci sa njima. Realno, meni fale ljudi. Solo sam u izolaciji. A rado bih otišao i na neki koncert – Milan (37)

Častiću sebe sa nekoliko vinila i knjiga – Uroš (38)

Odoh na more – Dušan (35)

Izgrliću moje za sve ove dane bez zagrljaja i izvesti ih na ručak u neki restorančić na reci – Ana (35)

Neću ništa posebno uraditi jer inače živim kao da sam u karantinu osim ako negde ne putujem – Jovana (35)

Vratiću se redovnim aktivnostima na treninzima, ali ću svakako više ceniti slobodu koja nam je sada uskraćena – Nemanja (33)

Promeniti veru. Šalim se, otići sa drugarima na probu – Vasja (41)

Popiti cisternu piva sa što većim brojem ljudi – Kristina (48)

Podići ličnu kartu i pasoš novi u MUP-u – Irena (45)

Otići u kafanu, da se proslavi kako dolikuje – Sanja (40)

Idemo na kej na girice – Marko (40)

Kupiću kuću. S bašticom. To je mesto lične slobode – Lidija (64)

Ako ne skrenem s uma, smejaću se nebu, prirodi i ćutati. I krstiću se nadam se… – Damir (37)

Čim nas oslobode, ići ću u svoj omiljeni kafić u Skadarliji da se napijem. Čak nedostajem i drugarici koja nije preterano društvena – Ilija (44)

Verovatno ćemo da otputujemo negde. Bili smo bukirali karte za Izrael, sve nam je propalo… A sad ne znam gde bih pre – Ivana (35)

Pitaću ženu šta ću prvo da radim – Nenad (47)

Otići do prodavnice, kupiti vodu i grickaice i zagrliti kasirku, jer mi toliko fale zagrljaju, a onda krenuti u šetnju od Geneksa preko Starog savskog uz Savu se popeti na Kalemegdan, pa do Knez Mihailove, kroz Terazije i posle dok se ne umorim skroz. Toliko mi fali ovaj grad. Da mi je neko rekao će mi ikada pasti na pamet da ću poželeti da čujem onu rečenicu s početka novinarske profesije: “Hajde se promuvaj kroz grad i donesi neku temu”, ne bih mu verovao – Petar (27)

Otvoriću profil na Tinderu. Mislim da će tamo biti haos – Marko (39)

Mesec dana ću provesti van kuće. Spavaću i na klupi u parku ako treba – Olja (71)

Ispijanje kafe i doručak u nekom od beogradskih restorana. Fizička aktivnost mi najviše nedostaje, kao i posao jer sve vreme radim od kuće od kada traje vanredno stanje. Teško mi pada i što sam uskraćen za dan i dnevnu svetlost – Igor (30)

Zaljubiću se. To je energija za nov život – Ana (64)

Prvo ćemo održati odloženu edukaciju – Ivana (34)

Znaš kako… Na engleskom ima onaj izraz “one step at a time”, a najbliži naši ekvivalenti tome koji mi trenutno padaju na pamet su: “prvo skoči, pa reci hop” i “ne trči pred rudu”. Znači, plašim se da će potrajati dok sve ovo ne prođe, a mislim takođe da će stvarnost koju ćemo tada zateći biti poprilično drugačija od one koje su smo ostavili za sobom kad smo ušli u samoizolaciju. No, koliko god da ovo potraje, kada se završi svakako bih voleo da se vidim i da zagrlim neke bliske ljude sa kojima trenutno mogu da se vidim samo preko skajpa – Predrag (48)

Prvo ću da bacim sve stvari koje sam uništila domestosom, a do sada je bilans – tri duksa i jedna trenerka. Onda ću da zagrlim ljude koje volim a nisam ih viđala i to u prirodi nekoj, a već drugi dan ću da isplaniram gde i kada ću da putujem – Ivana (45)

(Ana Kalaba, NOVA.RS)