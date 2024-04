Milijarder pokušao da se podmladi uz pomoć krvi 18-godišnjeg sina: Trošio je 2 miliona dolara na negu

Biohaker koji je u sebe uneo litar krvne plazme svog sina tinejdžera u pokušaju da prkosi protoku vremena podelio je novosti o svojoj „tranziciji“

Brajan Džonson je prošle godine dospeo na naslovne strane nakon što je najavio da će pokrenuti „Project Blueprint“, seriju tretmana čiji je cilj da preokrene njegovo biološko doba i postigne telo 18-godišnjaka.

Proces uključuje strogu vegansku ishranu od 2.250 kalorija, dnevne vežbe, brojanje njegovih noćnih erekcija i podvrgavanje različitim medicinskim procedurama, kao što su redovne analize krvi, prenosi stil.kurir.rs.

Na pitanje o negativnim reakcijama na „prvu multigeneracijsku razmenu plazme na svetu“, kako je tehnološki preduzetnik nazvao ovu proceduru, on je odgovorio: „Mi stvaramo granične uslove i neke stvari označavamo kao normalne, a druge stvari označavamo kao lude. ”

Even my Face ID is confused. I'm transitioning… pic.twitter.com/6AU5mtU5j6

— Zero /dd (@bryan_johnson) April 9, 2024