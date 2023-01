Misica postala hit na društvenim mrežama, ljudi se valjaju od smeha zbog njenog predstavljanja

Iako se već godinama izbori lepote bore da vrate izgubljeni stari sjaj, izbor za Miss Univerzuma iz 2018. godine ovih dana ponovo se našao u fokusu javnosti. I to zbog predstavnice Francuske Eve Colas koja je izazvala salve smeha na društvenim mrežama načinom na koji je izrekla ime svoje države tokom predstavljanja na bini.

Snimak predstavljanja Misica osvanuo je na Tik Toku i Tviteru i mnoge je zabavio.

I didn't know Miss World was a thing still, but I've been watching how the French woman introduces herself for about half an hour pic.twitter.com/Cumd2LJIN0

— Stefan Bielik (@prstskrzkrk) January 6, 2023