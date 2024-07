Moćan napitak koji topi salo i čisti organizam, a skida i celulit: Potrebna su vam samo 3 sastojka

Ovaj napitak otapa salo bolje od bilo čega što ste probali

Jedan od prirodnih napitaka, koji je najbolji prijatelj, kako kažu oni koji su ga probali, koji topi masne naslage sastoji se od tri prirodna sastojka.

Ova mešavina sagoreva masnoću, a iskustvo korisnika kaže da je delotvornija od bilo kog drugog recepta koji ćete naći.

Pored toga što blagotvorno deluje na „topljenje“ masnih naslaga oko stomaka i izbacivanje viška vode iz vašeg organizma, ovaj napitak znatno će uticati i da vaš vodeni celulit bude manje vidljiv.

Sastojci:

2 kašičice jabukovog sirćeta

1 šoljica soka od grejpfruta

1 kašičica meda

Pomešajte sve sastojke i dobro ih umutite mikserom. Ovaj napitak konzumirajte ujutru pre jela.

Jabukovo sirće važi za namirnicu koja je dobra za „topljenje“ masti, a uz sve to veruje se da i smanjuje apetit.

Kombinacija meda i jabukovog sirćeta, svakako se preporučuje za svakodnevnu upotrebu. Osim toga, med ubija kiselost, ukoliko imate odbojnost na ovaj ukus.

Grejpfrut takođe spada i citrus koji osim što je zdrav i sadrži dosta vitamina C, utiče i na to da lako dođete do dobre linije.

(Ona.rs)

