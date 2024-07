Način na koji se rukujete govori mnogo o vašem zdravlju: Obratite pažnju na stisak

Nije samo stvar bontona

Slabiji stisak ruku tokom rukovanja može nam ukazivati da je ta osoba nezainteresovana ili pasivna, dok stručnjaci upozoravaju da tu može da bude biti nekih naznaka o zdravlju. Slabljenje rukovanje bi moglo tokom starenja da ukazuje na neke zdravstvene probleme, slažu se stručnjaci.

Sara Džarvis, lekar opšte prakse i klinički konsultant za britanski San ističe kako snaga ruke održava kondiciju i finu kontrolu mišića ali da ukazivati na srčane probleme, a kod starijih rizik od lomljenja kostiju zbog pada ili osteoporoze kao i rizika od demencije.

Kako se meri snaga ruke?

Decenijama unazad lekari koriste snagu hvata kao merilo zdravlja ljudi. To rade pomoću dinamometra koji se drži na dlanu i stiska prstima što jače može. Snaga držanja je najveća sila koju postižemo jednim stiskom i ona varira od pola, starosti i etničke pripadnosti.

Slaba ruka bi prema stručnjacima mogla da bude alarm na neke bolesti a evo i koje su to:

Veći rizik od srčanog i moždanog udara

Naučnici sa Univerziteta Kraljica Meri u Londonu su otkrili da oni sa slabom snagom stiska imaju slabija srca koja su manje sposobna da pumpaju krv.

To takođe može ukazivati i na oštećenja srca, a naučnici su u studiji otkrili da hvatovi 5.000 ljudi sa boljom snagom je povezano sa većim volumenom i proporcijama krvi koje pumpa srce kao i zdravim srčanim mišićem. U skladu sa tim ,zdravija srca su bila povezana sa manjim rizikom od kardiovaskularnih bolesti i potencijalnog srčanog ili moždanog udara.

Povećan rizik od demencije

Ukoliko imate problem da okrenete volan ili zavrnete šrafciger onda ste u većem riziku od demencije u kasnijem životu. U studiji u kojoj je uključeno 190.000 sredovečnih muškaraca i žena otkriveno je da oni koji su imali slabiji stisak u mladosti imaju veći rizik da će imati problem sa razmišljanjem i pamćenjem u starosti.

Neka od istraživanja sugerišu da intervencije osmišljene da povećaju snagu mišića, posebno među odraslim osobama srednjih godina.

Depresija

Iako su ranije stručnjaci slab stisak ruku povezivali sa nervozom, to prema novim otkrićima može biti znak ozbiljnijeg mentalnog stanja poput depresije.

Južnokorejski istraživači došli su do saznanja da ljudi koji imaju slabiji stisak ruku imaju i do tri puta veću šansu da obole od depresije. Procenjuje se da je širom sveta ovim poremećajem pogođeno oko 350 miliona ljudi, a Svetska zdravstvena organizacija predviđa da će do 2030. godine više ljudi biti pogođno depresijom nego bilo kojim drugim zdravstvenim problemom.

Rani znak upozorenja na bolest jetre

Mlitav stisak ruke je rani znak na potencijalno fatalno stanje poznato kao nealkoholna masna bolest jetre. To je nakupljanje masti u jetri izazvano nezdravom ishranom i sedećim načinom života, a ne teškim alkoholom. Ako se ne kontroliše može tokom nekoliko godina izazvati ozbiljnu upalu ili ožiljke na organu što dovodi do raka jetre ili otkazivanja jetre. Jedna studija u Evropskom časopisu je pročavala snagu ruku na skoro 4.000 muškaraca i žena u 40-im godinama i rezultati su pokazali da oni sa najslabijim zahvatom imaju dvostruko veću šansu da imaju masnoću jetre. Što je stisak slabiji, veći je nivo masti.

Kraći životni vek kod mladih

Studija iz 2015. godine koja je sprovedena na 140.000 odraslih pokazala je da smanjena snaga držanja ruku je povezana sa smrtnošću kod mlađih. Autori su zaključili da je snaga držanja jednostavan parametar budućeg invaliditeta i mortaliteta a to se ne odnosi samo na starije, već i na mlađe i sredovečne ljude.

