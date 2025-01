Ne, nije kafa: Stručnjak otkrio koji napitak pred spavanje vam uništava san

Postoji mnogo različitih uzroka za poteškoće sa spavanjem ili nesanicu – stres, anksioznost i depresija ili toplota – ali retko ko pomisli da mu smeta hrana ili piće koju konzumira u toku dana.

Dobro je poznato da kofein može da vas drži budnim i da može ostati u vašem sistemu do 10 sati.

Ali postoji još jedan popularan napitak koji bi vas mogao sprečiti da odspavate preko potrebnih sedam do devet sati – i to nije dobra vest za one koji vole da se provode do kasno u noć.

Prema rečima specijaliste za spavanje Džejmsa Higinsa, alkohol može imati „značajan uticaj“ na kvalitet vašeg sna.

„Konzumiranje alkohola može imati značajan uticaj na kvalitet vašeg sna, jer ometa vaš ciklus spavanja, posebno brze pokrete očiju (REM) i faze dubokog sna. Prvo, alkohol može da potisne REM u ranim delovima noći, što dovodi do poremećenog sna u drugoj polovini dok telo pokušava da to nadoknadi“, kaže Džejms.

„Održavajući prirodnu trezvenost, omogućavate svom telu da prirodno kruži kroz količinu REM sna koja mu je potrebna, što je ključno za poboljšano pamćenje, učenje i regulaciju raspoloženja. Pored toga, alkohol takođe može da prekine dubok san (faze 3 i 4), što je faza sna koja najviše obnavlja i koja pomaže poboljšanju vašeg fizičkog blagostanja i imunološkog sistema.“

Jedan od razloga mamurluka je upravo poremećen san. Džejms je nastavio:

„Korišćenje alkohola takođe može da poremeti vaše obrasce spavanja iz više razloga. Prvo, najverovatnije će vam trebati češće odlazak u toalet tokom noći. Vaše telo takođe može izgubiti sposobnost da reguliše svoju temperaturu, što dovodi do noćnog znojenja i pregrevanja. Uzdržavanje od alkohola će obezbediti da vaš san bude miran i regulisan.“

NHS savetuje da ne razmišljate o više od 14 jedinica alkohola nedeljno na redovnoj osnovi. Ako pijete čak 14 jedinica nedeljno, trebalo bi da ih rasporedite na tri dana ili više.

