Nisam narcis, ogledala mi! Svaki narcis ima ove osobine po kojima ga možete prepoznati

Priču o narcisoidnim ličnostima započinjemo mitom o Narcisu. Verovatno ga svi znate, ali da ponovimo:

Kada se rodio, njegovi roditelji su upitali proroka Tiresiju da li će njihov sin dugo živeti. Odgovorio im je da hoće, ukoliko nikada ne vidi svoj lik.

Kao dečak, Narcis je bio tako lep, da je imao gomilu obožavalaca. Međutim, legenda dalje kaže da je bio toliko gord i ledenog srca, da je prezreo svaku ljubav. Nimfa Eho se zbog neuzvraćene ljubavi povukla u samoću gde je venula od ljubavne čežnje, sve dok od nje nije ostao samo glas. Najzad, jedan od odbačenih obožavatelja je prokleo Narcisa da zavoli ono što mu je nedostižno. Boginja osvete Nemeza je uslišila kletvu nesrećnom mladiću i kaznila je Narcisa koji je tada imao šesnaest godina. Jednog dana je Narcis otišao do izvora da utoli žeđ, umoran od lova. Tada je video svoj lik u odrazu vode i on ga je opčinio lepotom. Uzalud je pokušavao da rukama zagrli i poljubi tu varljivu sliku, koja se zajedno sa njim smešila i plakala. Zaboravio je na hranu i san i konačno, umoran, klonuo na travi kraj izvora. U času smrti jedino ga je videla Eho i uputila mu poslednji pozdrav. Kada su uplakane Drijade, nimfe i Eho došle da ga sahrane, kraj izvora su videle prelepi cvet sa belim kruničnim listićima. Pripoveda se da Narcis i u Podzemlju gleda svoje lice u vodama Stige.

Prema drugom mitu, Narcis je rođen u Tespiji, gradu u kome je poštovan bog ljubavi Eros. Narcis je prezirao Erosa, kao i sve one koji su ga voleli. Njegova oholost je išla dotle, da je Ameniji, jednom od svojih obožavalaca umesto ljubavnog dara poslao mač. Mladić je shvatio poruku i ubio se tim mačem pred kućom svog ljubimca. Kada je Narcis video svoj lik u vodi i strasno se zaljubio u njega, shvatio je da je to kazna zbog Amenijeve smrti i izvršio je samoubistvo. Iz njegove krvi nikao je cvet narcis. Stanovnici Tespije od tog vremena posebno poštuju Erosa jer je sudbina mladog Narcisa potvrda moći ovog boga.

Koju god priču da uzmemo, Narcis je kažnjen zbog samonjublja, priča o Narcisu zapravo je bila moralna priča u kojoj su ponosnog i bezosećajnog Narcisa kaznili bogovi zato što je prezrivo odbio sve koji su ga voleli.

Analogno mitu o Narcisu, dominira mišljenje da je narcistički poremećaj ličnosti karakterističan za osobe koje previše vole sebe.

Međutim, istina je sasvim drugačija: narcizam nije opčinjenost sobom već predstavom o sebi, tj. ne onim što neko jeste već kakvim se prikazuje.

Narcis u stvari premalo voli sebe, ima difuzan identitet, prazan je, ponaša se kao kameleon, zavisan od tuđe podrške i divljenja, preosetljiv na kritiku, neautentičan.

Na početku se trudi da ostavi utisak, zavede uvežbanim nastupom, čini sve za pažnju i divljenje drugih koje u stvari prezire. Pravo lice otkriva kad osvoji „plen“ koji napušta u potrazi za novim obožavaocem.

Beži od bliskosti koja povećava opasnost da se prikaže u pravom svetlu što ne voli, pa naglo prekida vezu. Kada doživi tzv.narcističku povredu (kada se razočara u druge ili biva napušten), spolja deluje depresivno, što je varka jer ne tuguje, ne pati za drugim, već je ispod, nakon prvobitnog šoka („kako se usudila/o to da mi učini“), osećanje praznine zbog neodgovaranja drugih na potrebe, povređenost, ljutnja i mržnja sa naglašenom osvetoljubivošću. To može dovesti do vraćanja bivšoj vezi i još bržeg prekida ali tako da on „pobedi“ zbog očuvanja sopstvenog krhkog samopouzdanja.

Kako prepoznati narcisa?

Dramatičnost, teatralnost i ekspanzivnost su u prvom planu, a zatim arogantnost i egocentričnost. Drže do svog izgleda, dosta ulažu u svoje telo i u opšti fizički utisak koji ostavljaju na druge ljude.

Vole da su u centru pažnje. Najčešće koriste reči kao što su „ja“ ili „moje“, ističući sopstvena postignuća, bogatstvo i poznanstva. Malo se interesuju za mišljenje sagovornika, osim ako se ne odnosi na njihove kvalitete.

Narcistična osoba je nesvesna sopstvene zavisti, a druge lako ocenjuje kao zavidne u odnosu prema njoj. Veruje da oni koji je vole zapravo obožavaju a da oni koji je ne vole-zavide.

Da bi u dijagnostičkom smislu osoba bila procenjena kao narcisoidna ličnost bitno je da ispoljava ovakve osobine:

1. Grandiozni osećaj samovažnosti (npr. preterivanje u prikazivanju postignuća i talenata, očekuje da bude prepoznat kao superioran bez pratećih postignuća)

2. Preokupacija fantazijama neograničenog uspeha, moći, briljantnosti, lepote ili idealne ljubavi.

3. Verovanje da je on ili ona „poseban/na“ i jedinstven/a i jedino ga/je mogu razumeti specijalni ljudi, ili treba da bude povezan/na sa drugim specijalnim ljudima (ili institucijama) visokog statusa.

4. Zahtev za divljenjem.

5. Osećaj zaslužnosti, to jest, nerazumna očekivanja posebno povoljnih tretmana ili automatska saglasnost sa njegovim ili njenim očekivanjima.

6. Interpersonalna eksploatacija – iskorišćavanje drugih da bi postigao/la svoje ciljeve.

7. Nedostatak empatije: nije voljan da prepozna ili se identifikuje sa osećanjima i potrebama drugih.

8. Zavist prema drugima ili verovanje da mu/joj drugi zavide.

9. Arogantna, ohola ponašanja ili stavovi.

Narcis u ljubavi stalno traži pažnju, komplimente, uzbuđenje, egzibicionizam i dramatizaciju.

Za narcisa važi da je nepouzdan, često sujetan i sklon manipulaciji. U odnosima lako oseti euforiju ali se brzo razočara pri čemu krivi druge. Ovakva osoba je sklona paralelnim vezama, kompulsivnoj seksualnosti i prevarama.

Narcističnim ne prija samoća, potrebni su im drugi kako bi se u njima ogledali da ne bi osećali prazninu. Iz istog razloga skloni su samodestrukciji, adikcijama (alkohol, narkotici i dr ).Usled straha od napuštanja javlja se i strah od istinskog vezivanja, zato su im veze često burne i krakotrajne.

Narcisi relativno lako bude kod drugih želju za kontaktom sa njima. Veliki su šarmeri, upadljivi u društvu a manipulacijom žele da izazovu divljenje. Najčešće uspevaju da osvoje druge ljude jer im je to od velike važnosti, tek odgovor tog drugog na njihovu ličnost gradi njihovo samopouzdanje. Međutim, kako se odnos sa njima razvija počinje da se oseća nedostatak autentičnosti i ceo odnos dobija površnu notu, osećaj da je lažan.

Značaj publike za narcise je veliki. Pozornica, svetla uprta na njih, publika, to je ono što im omogućava da se reflektuju u drugima i pokažu svoju velčinu. Dakle, kapaciteta za pravi kontakt nema, niti recipročnosti u odnosu.

U odnosu sa pojedinim ljudima mogu osetiti neki vid bliskosti i to su uglavnom osobe koje sami idealizuju ali kada se nađu u situaciji da ostvare realan i zdrav odnos beže usled anksioznosti koja se javlja.

Prikriveni narcizam

Narcizam s druge strane nema samo grandiozna i upadljiva ispoljavanja, postoje i prikriveni tipovi ovakve ličnosti. Osobe koje naizgled nisu arogantne i grandiozne takođe doživljavaju snažno osećanje inferiornosti, preosetljivosti ali i zavisti, što se ogleda u nemogućnosti za interpersonalnim vezivanje i intimnijim kontaktima.

Interesantno je da, ovakve ličnosti za partnera biraju upadljivo narcistične osobe kako bi kroz njih mogli da dožive osećaj grandioznosti. Ovim putem traže osnovni oslonac kroz vezu sa „moćnom“ osobom.

