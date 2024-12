Nostradamus vs Baba Vanga: Čija proročanstva su preciznija i ko je pogodio više događaja?

Kraj svake godine donosi jednu pravu epidemiju – masovno se šire proročanstva Baba Vange i Nostradamusa za narednih 12 meseci.

„Izbiće treći svetski rat“, „Svetski lider biće ubijen“, „Prirodne katastrofe nam prete“, „Nemiri će pocepati Evropu“, „Nuklearna katastrofa doneće glad“… Ovo su samo neki od naslova koji se ponavljaju, maltene, iz godine u godinu.

Naravno, uz njih uvek idu i tvrdnje o događajima koje su dva najpopularnija internet proroka predvidela, kako bi im se dao kredibilitet.

Međutim, sa svim tim tvrdnjama postoji jedan ozbiljan problem – ni Vangelija Pandeva Gušterova (1911-1996), ni Mišel de Nostrdam (1503-1566) nisu pogodili ništa.

Do sada jednostavno ne postoji nijedan dokaz da su se bilo koje reči Baba Vange ili Nostradamusa zaista ispunile, a kamoli ko je pogodio više događaja.

Da, puno je tvrdnji da su nešto pogodili. Samo nijedno od tih predviđanja nije zaista nastalo pre predviđenog događaja. Tako se, na primer, vrlo često može naići na tvrdnju da su Baba Vanga i Nostradamus predvideli teroristički napad 11. septembra 2001. Ali ta proročanstva u stvari ne postoje. To jest, ona koja mogu da se nađu, nastala su mnogo posle napada. Za to u nauci postoji termin – retrodatirana proročanstva.

Lažna proročanstva o 11. septembru

„Horor! Horor! Američka braća pašće nakon što ih napadnu čelične ptice. Vukovi će zavijati u žbunju, krv nevinih će liti“, navodno je predskazala Baba Vanga 1989. i ovo se smatra „čvrstim dokazom“ njenog proročanskog dara koji opisuje udar aviona u Svetski trgovinski centar i onda osvetu i ratove Džordža Buša (žbuna, u tim tumačenjima).

Međutim, te rečenice ne mogu da se nađu nigde ne samo pre napada 11. septembra 2001, već ni pre 2008.

Slična je situacija i sa Nostradamusom. Postoje čak dva navodna proročanstva u kojima je on predvideo najveći teroristički napad na teritoriji SAD, prenosi Telegraf Nauka.

„Dve čelične ptice pašće sa neba na Metropolis, / Nebo će goreti na 45 stepena geografske širine, / Vatra se približava velikom novom gradu. / Odmah će veliki, rasuti plamen doći, / Za nekoliko meseci reke će biti krvave, / Neumrli će hodati zemljom neko vreme“.

Ovo je jedno od navodnih proročanstava. Međutim, s njim postoje dva problema. Prvi je što termin čelični uopšte nije postojao za Nostradamusova života, pa teško da je mogao da ga koristi. Drugi je što originalni stihovi zvuče drugačije:

„Na pet i 40 stepeni goreće nebo, / Vatra se približava velikom novom gradu, / Sa žestinom će se plamenovi širiti i pržiti, / Kada će pokušati da završe s Normanima“.

U njima uopšte nema čeličnih ptica, što je dodatni pokazatelj naknadnog falsifikovanja jedne verzije.

Drugo proročanstvo kojim je navodno Nostradamus predvideo napad 11. septembra glasi:

„U gradu Boga biće velikog groma, / Dva brata podeliće Haos, / Dok tvrđava izdržava, veliki lideri će pasti, / Treći veliki rat počeće kada veliki grad bude goreo.“

I uz sve verzije ide potpis: „Nostradamus 1654.“ Što možda i ne bi bilo problematično da ovaj francuski vidovnjak nije umro 1566.

A i znamo da nakon 11. septembra 2001. nisu pali veliki lideri, niti je počeo taj večito očekivani treći svetski rat. A nisu ni neumrli hodali ovom našom planetom.

Retroaktivna proročanstva Baba Vange

Za razliku od Nostradamusa, koji je navodna predviđanja ipak zapisao u knjizi Proročanstva, u stihovima koji su toliko nejasni da nekad mogu da znače bilo šta, Baba Vanga to nije učinila. Zbog toga što nema zabeleženih prognoza, često joj se pripisuju najneverovatnije tvrdnje. Ipak, ono što se najčešće pojavljuje jeste spisak njenih proročanstava po godinama koji se koristi i menja po potrebi. A i traje, u nekim verzijama, do 5079. kada će po, moglo bi se reći po ko zna koji put, svet prestati da postoji.

Tako se ovih dana pojavljuju tvrdnje da je za 2025. najavila uspostavljanje kontakta s vanzemaljcima, veliki rat koji će uništiti Evropu, razvijanje sposobnosti telepatije… Uz sve to idu i tvrdnje kako je sve do sada pogodila.

Međutim, kada se nađu malo starije prognoze vidi se koliko su pogrešna predskazanja o godinama za nama bila. Tako se jedna od tih čuvenih lista pojavila pre 2008. i glasi ovako:

2008 – Pokušaji ubistva 4 šefa država. Konflikt u Indoneziji postaće uzrok izbijanja trećeg svetskog rata.

2010 – Početak trećeg svetskog rata. Počeće u novembru 2010. i završiće se u oktobru 2014. Počeće kao normalan rat, ali će se onda koristiti nuklearno i hemijsko oružje.

2011 – Zbog radioaktivnih kiša u severnoj hemisferi nijedna biljka ili životinja neće opstati. Muslimani će započeti hemijski rat protiv preživelih Evropljana.

2014 – Većina ljudi na svetu imaće rak kože i slične bolesti.

2016 – Evropa će biti skoro prazna.

2018 – Kina postaje nova svetska sila.

2023 – Promeniće se orbita Zemlje.

2025 – Evropa će i dalje biti skoro nenaseljena.

Lista ide dalje – do povratka komunizma 2076., obnove prirode 2084., veštačkog sunca 2100… Međutim, kako su te godine još daleko, ne može se ništa reći o tome da li je prognoza tačna. Ali za ove do 2025. situacija je jasna – ili smo preživeli treći svetski rat pre više od 10 godina, radioaktivne kiše i promenu orbite a da to ne znamo i uopšte nismo više u Evropi ili je sve ovo samo baljezganje. Da budemo fer, izuzetak je najava da će Kina postati svetska sila, ali to Kina nije postala tek 2018, već mnogo, mnogo ranije.

Ove epske promašaje, naravno, obrisali su oni koji sada tvrde da je bugarska proročica najavila da će treći svetski rat početi padom „Sirije“.

Ali koliko već tih trećih svetskih ratova ima? Možda slepoj proročici brojanje baš i nije išlo od ruke. Ili se „naslednici“, koji „proročanstva“ naknadno prepravljaju, ne obaziru baš na brojke.

Nije bila pouzdana ni za života

Dok mnogi koji veruju da je Baba Vanga bila vidovita mogu da kažu da je naknadno dopisivanje razlog promašenih proročanstava, vrlo je lako otkriti da Baba Vanga nije bila pouzdana ni za života.

„Uz izveštaje sa utakmice, u kojima su samo reči hvale za igru Stoičkova, Sirakova, Kostadinova, podseća se i na reči poznate proročice Vange. „Standart“ preko cele prve strane piše: „Baba Vanga i Standart pogodiše. Vanga je, naime, prošle nedelje poručila naciji da će u finalu u Americi igrati dva tima sa početnim slovom B. Ako se njeno proricanje obisti, u finalu bi igrali Brazil i Bugarska. Bugari su jedan njen savet već poslušali: prekjuče su igrali u crvenim dresovima, jer je Vanga rekla novinarima da će u finalu biti tim koji igra u crvenim dresovima!“ pisala je Borba 12. jula 1994.

Koliko je predviđanje najčuvenije proročice 20. veka bilo tačno pokazuje jednostavan podatak – u finalu Svetskog fudbalskog prvenstva u SAD 17. jula 1994. igrali su Brazil i Italija, jedni u žutim, a drugi u plavim dresovima. Bugarska jeste napravila veliki uspeh i osvojila 4. mesto, ali to nije bilo ono što je vidovnjakinja najavila.

Nostradamus je, kao što smo naveli, zaista za sobom ostavio knjigu Proročanstva.

„Jedini problem je što skoro nigde nema preciznih vremenskih odrednica, pa je nemoguće proceniti da li su predskazanja ispunjena ili nisu. Postoji manje od 10 datiranih proročanstava i može se dati ocena da su ona uglavnom neispunjena. Samo u dva proročanstva precizno je navedena godina u kojoj treba ičekivati ispunjenje. Jedno od njih navodi jul 1999. (uz malo natezanja oko kalendara može da se shvati i kao avgust) i mnogi su ga tumačili kao najavu smaka sveta. Baš ništa vredno pažnje nije se tada dogodio, osim što je dobro profitirala industrija koja računa na ljudsku lakovernost“, naveo je Voja Antonić u knjizi „Da li postoje stvari koje ne postoje?“

