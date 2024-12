Obratite pažnju na ovih 6 simptoma, ukazuju da imate problem sa psihom

Da li ste se ikada zapitali da li problemi sa varenjem ili spavanjem ukazuju na anksiozni poremećaj? Evo na koje simptome treba obratiti pažnju.

Svaka četvrta osoba u Engleskoj svake godine doživi neku vrstu mentalnih problema, a u Srbiji depresija, anksioznost i jak stres muče oko 38 odsto ispitanika.

Anksioznost zabrinjava populaciju sveta češće nego što se čini, a simptomi nisu ograničeni na anksioznost, nemogućnost odmora i strah. Opšti anksiozni poremećaj se može manifestovati fizički, a postoji šest znakova da možda imate psihičkih problema.

Glavobolja

Glavobolje su jedan od glavnih mentalnih i fizičkih simptoma anksioznog poremećaja. Nedostatak sna, preterani proces razmišljanja, napetost u ramenima i gornjem delu leđa i osećaj pojačanog straha su simptomi anksioznosti koji mogu dovesti do glavobolje. Ovo je uglavnom tenziona glavobolja – obično nestaje nakon nekoliko sati, ali može trajati nekoliko dana. Ako vas glava boli nekoliko puta nedeljno, ili smatrate da je bol izuzetno intenzivan, potrebno je da posetite terapeuta ili neurologa.

Kratki dah

Napade panike karakteriše ne samo povećana anksioznost, već i kratko, plitko disanje koje je teško kontrolisati. Nacionalna zdravstvena služba klasifikuje kratak dah i izrazito jak, brz ili nepravilan rad srca kao simptome anksioznog poremećaja. Ako osećate da ne možete dovoljno duboko da udahnete ili redovno osećate pritisak u predelu grudnog koša, ovo je razlog da se obratite lekaru.

Problemi sa spavanjem

Nedostatak sna može signalizirati anksioznost. Obratite pažnju na svoje obrasce spavanja i procenite da li imate problema da zaspite ili se budite više puta tokom noći. Ako se ne osećate odmorno kada se probudite, postoji razlog za zabrinutost. Ako vaši napori ne urode plodom, a umor se i dalje akumulira, trebalo bi da posetite lekara. Imajte na umu da se nesanica smatra fizičkim simptomom opšteg anksioznog poremećaja.

Bruksizam

Takođe treba da znate da su bolovi u mišićima, napetost i suva usta fizički znaci anksioznog poremećaja. Ako često stežete vilicu tokom dana ili noći, ili možda čak i škrgućete zubima u snu, ovo je jasan signal za akciju. Bruksizam može dovesti ne samo do oštećenja zuba i bolova u ušima, već i do glavobolje i bolova u mišićima lica, kao i poremećaja sna. Ako škrgućete zubima, posetite svog stomatologa za specijalnu zaštitu u vidu folija za zube. Alternativno, možete isprobati vežbe opuštanja mišića ili kognitivnu terapiju da biste smanjili stres i anksioznost.

Problemi sa varenjem

Često čujemo kako ljudi kažu da osećaju anksioznost u stomaku ili crevima. Važno je znati da anksioznost može poremetiti ravnotežu varenja usporavanjem ili ubrzanim varenjem. S jedne strane, to može dovesti do nadimanja, zatvora i bolova, s druge strane do dijareje i čestih odlazaka u kupatilo. Ako se mnogo brinete, vaš sistem za varenje takođe postaje „nervozan“. Pre nego što potražite problem u gastrointestinalnom traktu, zapitajte se u kakvom ste psihičkom stanju – možda će rešenje biti u ovoj ravni.

Izbegavanje ili često menjanje planova

Ovo je prilično suptilan znak, jer se društveni život ne smatra fizičkim simptomom bolesti, međutim, ako stalno izbegavate planove ili ih menjate, primetićete to i vi i okolina. Kada je nivo anksioznosti visok, možete pronaći bilo koji izgovor da ne vidite prijatelje ili odete na poslovni sastanak jer to podiže nivo anksioznosti. Takođe možete iznenada da promenite svoju rutu da biste izbegli određena područja. Ako vam ova situacija zvuči poznato, obavezno se obratite lekaru i razgovarajte o simptomima anksioznog poremećaja koji vas muče.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com