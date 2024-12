Od prve stranice ćete se „upecati“: 10 knjiga koje nećete moći da ispustite iz ruke

Knjige su oduvek bile čovekov najbolji prijatelj i imaju magičnu moć da nas prenesu u maštu, snove i nove svetove. A neke knjige su toliko zarazne da vas drže “ na udici“ već od prve rečenice. Ovde pominjemo samo neke od njih.

„Iščezla“ Džilijan Flin

„Išćezla“ je jedan od najboljih trilera i kada počnete da je čitate, nećete moći da prestanete dok ne stignete do kraja. Reč je o ženi koja nestaje na petogodišnjicu svog godišnjicu, a ono što je nekad delovalo kao srećna porodica sada otkriva tajne!

„Krive su zvezde“ Džona Grina

Ova knjiga može bilo koga da pretvori u emocionalnu olupinu, i to prilično lepo na početku. Reč je o dvoje tinejdžera koji se bore sa neizlečivim bolestima, Hejzel i Ogustusu, koji se slučajno sreću i polako doživljavaju i žive život neko vreme.

„Rat svetova“ HG Velsa

Knjiga koja će vas očarati već na prvoj strani je i „Rat svetova“. Prikazuje vreme kada vanzemaljci napadaju Zemlju, a haos i uništenje nastaju svuda. Ako je naučna fantastika „vaša šolja čaja“, ovo je knjiga koju treba izabrati.

„Kvaka-22“ Džozefa Helera

Prilično težak roman, ‘Kvaka 22’ ima savršenu magiju da zadrži čitaoce na prvoj stranici. Radnja knjige je smeštena u vreme Drugog svetskog rata i govori o Džonu Josarijanu, pilotu bombardera koji pokušava da ostane živ u danima rata.

„Metamorfoza“ Franca Kafke

Šta se dešava kada se Gregor Samsa probudi jednog dana i vidi da se pretvorio u ogromnog insekta? Pa, ako želite da znate o njegovoj otuđenosti od porodice i društva, ovo je knjiga koju treba izabrati.

„Zavet vode“ Abrahama Vergezea

Najblaže rečeno, potresna knjiga „Zavet vode“ govori o porodici u Kerali koja ima misterioznu kletvu. Prokletstvo se odnosi na vodu i smrt, i šta proističe iz toga.

„Veliki Getsbi“ F. Skota Ficdžeralda

Iako ‘Veliki Getsbi’ ima uvrnutu priču, likovi, govor i neizvesnost o tome šta će se sledeće desiti sigurno će vas držati prikovanim do samog kraja.

„Nema kraja kornjačama“ Džona Grina

Još jedna prelepa knjiga Džona Grina je ova. U njemu se pojavljuje Aza Holms, tinejdžerka sa OKP, i njen pokušaj da reši nestanak lokalnog milijardera.

„Tajna istorija“ Done Tart

Još jedna zanimljiva knjiga sa epskom pričom je ova. „Tajna istorija“ prikazuje grupu elitnih studenata koji, pod utiskom i harizmom jednog od svojih profesora, gaze granice koje ne bi trebalo da imaju.

Serija „Hari Poter“ J.K. Rouling

Ne jedna, ali sve priče i knjige o Hariju Poteru će sigurno držati ljude navučene od prve stranice do kraja. Od kada je Hari otkrio da je čarobnjak, do konačnog uništenja Lorda Voldemora na kraju, to je neprikosnovena epska priča.

