Odbio da devojci plati jastoga i šampajac od 110 evra, onda je ona pokazala svoje pravo lice (foto)

Priče sa neuspelih (često katastrofalnih) prvih sastanaka uvek nasmeju korisnike društvenih mreža. Jedan momak je na Reditu podelio uprvo jedno takvo iskustvo, i to nakon što je pomislio da je prošao dobro, ali se devojka koju je izveo na večeru s tim se nije složila.

Nakon prvog, pozvao je devojku na drugi sastanak, a ona ga je hladnokrvno odbila.

– Sastanak je bio zabavan sve dok nije počela da govori o drugom tipu i koliko joj se sviđa pa sam pomislio – “hajde da pojedemo nešto, porazgovaramo i odemo svako svojoj kući“, s obzirom na to da joj se sviđa neko drugi, ali sve se raspalo kad je stigao račun – rekao je mladić za Bored Pandu.

– Bila je šokirana što sam je pustio da plati svoj račun. Nije ništa rekla tada, ali sam po njenom izrazu lica shvatio da je ljuta – nastavio je svoju ispovest.

– Obično platim račun za oboje, ali ja sam student i radim 60 sati nedeljno kako bih platio hranu, knjige i ostalo. Očigledno je sebi ne mogu da priuštim 110 evra za njenu hranu. Pozvao sam je da ponovo izađemo da joj se izvinim za prošli put i nadao se da možemo da odemo na neko jeftinije mesto, ali kao što vidite, rezultati su bili vrlo loši… – napisao je mladić.

Devojka ga je, naime, odbila jer nije platio njenog jastoga od 30 i vino od 80 evra, iako je on jeo špagete i pio pivo za 17.50 evra i iako je ona njega pozvala na sastanak. On joj je odgovorio da je student, a ne njen sponzor, na što mu je nepristojno poručila da džentlmeni uvek plaćaju i da je on valjda gej.

Kad joj je napisao da je zapravo džentlmen jer nije otišao kad je počela da priča o drugom momku, poručila mu je da se goni i da je samo hteo da spava sa njom.

– Naravno da sam hteo sa spavam s tobom. Ali, tada sam shvatio da možda nemam 20 evra za to – odgovorio joj je na kraju.