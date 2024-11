Odgovorite na ova pitanje i saznaćete da li dovoljno spavate

Nedostatak sna može uticati na vaše telo i um na mnogo načina.

Često zanemaren aspekt našeg zdravlja, dobar san je neophodan za održavanje kardiovaskularnog zdravlja, metaboličkog zdravlja, pa čak i zdravlja mozga. Ipak, do 70 miliona Amerikanaca je lišeno sna. Spavanje služi više svrha nego što biste ikada mogli zamisliti. Osim što vas priprema za dan koji je pred vama i vraća vam nivo energije, san može popraviti i oporaviti se od svakodnevnih aktivnosti i povreda. Takođe reorganizuje i podmlađuje mozak i obezbeđuje njegovu optimalnu funkciju.

Nedostatak čak i sat vremena sna je dovoljan da bacite svoj dan u nered. Od osećaja uznemirenosti bez ikakvog razloga, do nemogućnosti da se fokusirate, do problema sa pamćenjem, nedostatak sna može prekinuti vaše dnevne aktivnosti na bezbroj načina. Vremenom, to može dovesti do ozbiljnih problema za vaše zdravlje. Istraživanja pokazuju da ljudi sa nesanicom imaju dvostruko veće šanse da dožive depresiju. Takođe pokazuje da oko 80% ljudi sa depresijom doživljava nesanicu.

U našem izuzetno užurbanom načinu života, ponekad ne razmislimo dvaput pre nego što napravimo kompromis sa satima spavanja da uradimo nešto što smatramo hitnim, poput učenja ili završetka nekog posla. Međutim, ovaj nedostatak sna može na kraju dovesti do zdravstvenih problema.

Odgovorite sa Da ili Ne na sledeća pitanja:

1. Da li se često budite umorni, čak i nakon što se čini kao pun noćni san?

2. Da li se borite da zaspite više od tri noći nedeljno?

3. Da li se često budite usred noći i imate poteškoća da ponovo zaspite?

4. Da li se oslanjate na kofein ili energetska pića da biste preživeli dan?

5. Da li se osećate pospano ili umorno tokom dana, posebno popodne?

6. Imate li problema sa koncentracijom ili pamćenjem stvari tokom dana?

7. Da li se često osećate razdražljivo, neraspoloženo ili pod stresom bez jasnog razloga?

8. Da li osećate da klimate glavom tokom sastanaka, predavanja ili dok gledate TV?

9. Da li vam je rečeno da glasno hrčete ili nakratko prestajete da dišete tokom spavanja?

10. Da li provodite više od 30 minuta u krevetu pokušavajući da zaspite?

Šta vaši odgovori govore o vašem snu

Uglavnom da: Možda imate nedostatak sna ili znake nesanice. Razmislite o proceni vaših navika spavanja i konsultaciji sa zdravstvenim radnikom ako se ovi problemi nastave.

Uglavnom ne: Verovatno se dovoljno odmarate, ali ako nekoliko odgovora sa „da“ odjekne, možda bi bilo vredno preduzeti korake da poboljšate svoju higijenu sna.

Dobar san nije luksuz, to je neophodnost. Neka ovaj kviz bude vaš prvi korak ka boljem odmoru i zdravlju.

