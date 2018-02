Osvojila i Severni i Južni pol: Genijalan odgovor mlade skijašice na seksistički komentar

Džejd Hemister (Jade Hameister), šesnaestogodišnja australska skijašica, nedavno je, nakon 37-dnevnog putovanja Antarktikom, postala najmlađa osoba koja je uspela da završi ekspediciju „Polar Hat Trick“, koja uključuje putovanja do Severnog pola i Grenlanda, preko Antarktika do Južnog pola. Osim što je napravila ovaj ogroman poduhvat, na toliko je genijalan način spustila svima onima koji su je nekad zadirkivali i nisu verovali da ona to može.

Pre nekoliko godina Hemister je govorila na „TEDx-u“, objašnjavajući svoje putovanje na spomenutu ekspediciju, a tim je svojim govorom htela ohrabriti i ostale mlade devojke da uvek slede svoje snove. Naravno, bilo i nekoliko iznimno nipodoštavajućih seksističkim komentara, a jedan od najpopularnijih takvih komentara bio je „Idi i napravi mi sendvič“.

Kako prenose mediji u regionu, 13. januara ove godine, nakon što je ostvarila svoj najveći životni cilj, Hemister je napravila upravo to.

In 2016, 14-year-old #JadeHameister set the record for being the youngest person to ski to the North Pole from outside the Last Degree.

In 2018, she did it again — and she posted this message for all the men who wrote “Make me a sandwich” under her 2016 TEDx talk. pic.twitter.com/10vu0Caur8

