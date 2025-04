‘Otkazala sam venčanje nakon jednog komentara majke mog verenika. Jesam li pogrešila?’

Studija iz 2022. pokazala je da su i muškarci i žene, u proseku, imali više sukoba sa svekrvom nego sa sopstvenim majkama; S druge strane, svekrve su imale lošije odnose sa snajama nego sa zetovima.

Kao što je otkrila jedna korisnica Reddita koji je objavila svoju priču na popularnom forumu r/AITAH, ponekad razlika između nečije majke i devojke njihovog partnera može biti dovoljna da prekine vezu čak i pre nego što se izreku venčani zavet.

Zato su stručnjaci otkrili šta možete očekivati od partnera i njihovih roditelja – i kada bi trebalo ozbiljno da razmislite o napuštanju veze.

‘Njegova mama je uvek davala pasivno-agresivne komentare’

Originalna autorka posta navela je da je već imala uspešnu karijeru medicinske sestre, dok se njen sada bivši verenik još uvek obučava za kardiohirurga.

– Ovaj posao mi je omogućio da kupim sopstvenu kuću i auto i putujem van zemlje. „Mogu da podižem porodicu od sopstvenih prihoda“, napisala je ona.

Verenik joj je prvo prišao na poslu i započeo vezu. Ali njegova majka je, kaže korisnica Redita, stalno davala „pasivno-agresivne“ komentare o svom poslu. Ipak, par se verio i organizovao svečanu večeru za celu porodicu.

Na toj večeri bivša svekrva se našalila sa sestrama da njen sin može da ima doktorku koju poželi, na šta je verenik odgovorio da njegovoj partnerki dobro ide i da je uvek bila finansijski nezavisna.

Međutim, kako je majka nastavila sa svojim podrugljivim komentarima, autorka je uzvratila rekavši da ni ona ni bilo koja druga žena nisu u poziciji da sude jer su sve domaćice.

Svi, uključujući i njenog verenika, tražili su od nje da se izvini, ali je umesto toga na licu mesta raskinula s njim.

– Vidim doživotno ismevanje i ne mogu da tražim od njega da prekine odnose sa roditeljima. Što ionako nije hteo da uradi – završila je.

Važno je uzeti u obzir porodicu u koju ulazite u brak

Ne radi se o tome da je bivši verenik uradio nešto posebno loše, niti da je autorka posta bila potpuno korektna u reagovanju na ponašanje njegove majke.

Ali terapeut za brak i porodicu i autor knjige I (Think) I Want Out: Šta da radim kada neko od vas želi da prekine svoj brak Beki Vetston kaže: ‘Ne udajete se samo za osobu, vi se venčavate sa porodicom, a izbegavanje loših je uvek dobra ideja.’

„Užasan je osećaj kada vas neko otvoreno ne poštuje ili gleda sa visine“, dodala je ona.

Dakle, iako ona ne misli da je napuštanje dobrog muža zbog toga koliko su njegovi roditelji zabluda i bez granica dobra ideja, ona misli da ovi momci imaju visoka očekivanja od svoje dece i da su postavili granicu u svojoj mašti koju njihova deca mogu da dostignu.

Dakle, ako vam partner nije vetar u leđa i ne podržava vas svim srcem, to znači da nije ozbiljno uložen u zaštitu vaše sreće od uvreda svojih roditelja, tako da je raskid zapravo razumljiva opcija, piše HuffPost.

