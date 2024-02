Ovi datumi venčanja su osuđeni na propast, zaobiđite ih u širokom luku

Naučnici tvrda da je jedan datum najnesrećniji za venčanje, na univerzitetu u Melburnu rađeno je istraživanje, u kom su se naučnici pozabavili studijom koju su radili čak 14 godina, kako bi došli do pravih rezultata.

Naime, odlučili su da istraže koje su to idealne godine da bi brak uspeo, ali i kada brakovi najviše propadaju. Uzeli su holandski registar i došli do iznenađujućih podataka. Na osnovu statističkih podataka, došli su do zaključka kako je najviše razvoda bilo kod parova koji su se venčali na Dan zaljubljenih, čak pet puta veći procenat. Osim 14. februara, kada se razvelo 41% ljudi koji su brak sklopili tog datuma, za dosta njih nesrećan je bio datum 8. august, kao i 11. novembar.

S druge strane, prema kineskom horoskopu, 2024. godina je najsrećnija godina u narednoj deceniji za venčanje, uz to je prestupna, te donosi više radosti. Ovo se može pojasniti i prostom matematikom:

2 + 0 + 2 + 4 = 8

U Kini se za broj 8 veruje da je najsrećniji jer je povezan sa bogatstvom. Kinezi su veoma naklonjeni tom broju, pa je tako često zastupljen i u ostalim delovima života – kućni brojevi, brojevi telefona, registarske tablice.

U prilog tome govori i podatak da je ceremonija otvaranja Olimpijskih igara u Pekingu 2008. počela tačno u 8 minuta i 8 sekundi posle 20 časova 8. avgusta 2008.

Osim toga, broj 9 se takođe smatra veoma srećnim, posebno za venčanja. Izgovor broja 9 je isti kao kineska reč „久” što znači „dugotrajno”. Zato neki ljudi preferiraju da venčanja organizuju 9, 19. ili 29. u mesecu i da se nadaju trajnom braku.

Ukoliko ste razmišljali da li je ova godina baš ta kada bi trebalo da „stanete na ludi kamen”, možete odahnuti i krenuti u potragu za savršenom venčanicom.

