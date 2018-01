Ovi saveti bi mogli da vam spasu život u automobilu koji tone (video)

Svaka saobraćajna nesreća je zastrašujuća, ali nesreća u kojoj vozilo završi u vodi, a vi zarobljeni unutar vozila, dodatno je rizična. Takve nesreće posebno su rizične zbog opasnosti od utapanja. Međutim, većina smrtnih slučajeva su posledica panike, izostanak pribranosti i koncentracije i nerazumevanje šta se s autom događa u vodi. Usvajanjem pravila za preživljavanje, delovati odlučno kada automobil završi u vodi, brza reakcija, povećava mogućnost preživljavanja, čak i ako je automobil potpuno potopljen.

S obzirom na brojne nesreće u kojima mladi slete automobilom u reku, iz Federalne uprave civilne zaštite BiH objavili su korisne savete koji bi mogli da vam spase život ako ste u automobilu koji tone, prenosi Avaz.

1. Pripremite se za udarac

Čim ste svesni da je automobil otklizao s puta i došao na površinu vode, ako ste ostali pribrani zauzmite pripremni položaj. To ćete učiniti tako da obe ruke stavite u položaj “devet i tri”. Udarac vašeg automobila mogao bi da aktivira vazdušne jastuke u vozilu, pa bilo koji drugi položaj mogao bi da uzrokuje ozbiljne povrede. Ako su vam ruke u položaju “deset i dva” položaj ruku mogao bi se naći na putu vazdušnog jastuka, čime bi one udarile u lice i povećale rizik od povreda. Zapamtite, vazdušni jastuk se brzo naduva u roku od 0,04 sekundi nakon što se pokrenuo. Nakon što je ovaj deo završio, odmah se pripremite za sledeći korak. Ostanite mirni. Panika smanjuje energiju, koristi se dragoceni vazduh i uzrokuje da u kratkom roku nestane. Ponavljajte mantru o tome šta učiniti kako biste što pre dosegnuli površinu vode, i ostanite usredsređeni na situaciju.

2. Otkopčajte sigurnosni pojas

To mora da bude prva stvar na koju morate da pomislite, a nakon toga deca i otvaranje prozora. Otkopčajte decu (prvo najstarije koje tada može pomoći drugima). Zaboravite poziv mobilnim, nažalost, vaš automobil neće čekati poziv i mnogi su izgubili život pokušavajući da upute poziv. Budite zauzeti izlaskom iz automobila. Postoji mnogo teorija o tome kako osoba treba da ostane vezana. U prilog teoriji idu razmišljanja kako prilikom ulaska vode osoba neće izgubiti orijentaciju i neće se udaljiti od prozora ili vrata. Ako trebate da odgurnete vrata, pojas bi mogao da bude dodatna poluga. Može poslužiti kao orijentacija ako se automobil okrene naglavačke. Ali sigurnosni pojas može otežati situaciju prilikom što bržeg izlaska iz automobila. Stručnjaci savetuju kako je bolje biti pokretan otpočetka jer ponekad zbog težine motora prednji deo automobila tone brže, a okretnost može pomoći pri izlasku kroz zadnji deo automobila.

3. Pokušajte da razbijete prozor

Odmah nakon ulaska u vodu. U ovoj fazi ostavite vrata na miru i koncentrišite se na prozor. Elektronika u automobilu trebalo bi da bude u funkciji barem još tri minute, ne u smislu da imate tri minute, već znak da prvo pokušate na taj način da otvorite prozor. Većina ne razmišlja o prozoru kao mogućnosti izlaska iz automobila, kako zbog uobičajenog izlaska kroz vrata, panike, ali i raznih poluinformacija koje su do sad čuli vezano za vrata ili prozore. Postoji nekoliko razloga po profesoru Gisleru, zašto ne bi trebalo da se fokusiraju na vrata. Odmah nakon udara, imate samo nekoliko sekundi u kojima možete da otvorite vrata dok su još uvek iznad nivoa površine vode. Jednom kada voda prekrije vrata, ljudski je nemoguće otvoriti vrata zbog pritiska koji će morati da se izjednači pre nego što ćete moći da otvorite vrata. To znači da će se kabina ispuniti vodom, a to nije situacija u kojoj se želite naći. Otvaranjem vrata ubrzaćete potonuće automobila, olakšati ali i skratiti vreme izlaska iz automobila.

Profesor je zaključio da automobili plutaju između 30 sekundi i dva minuta i to je period u kom pokušajte da izvučete iz automobila što više ljudi, dok bi otvaranje vrata moglo biti kobno za one na zadnjem sedištu. Kako bilo, automobil će prema dnu krenuti delom u kojem je motor, oa ipak pokušajte brzom reakcijom i otvaranjem vrata pronaći mogućnost što skorijeg izlaska.

Ako niste u mogućnosti da otvorite prozor, ili je on otvoren samo na pola, moraćete ga razbiti. Koristite neki predmet ili nogom razbijte prozor. Možda će vam se činiti pogrešnom reakcijom kojom voda ulazi u automobil, ali što je ranije otvoren, pre ćete biti u mogućnosti pobeći kroz razbijen prozor. Ako nemate alate ili teške predmete za razbijanje, koristite svoje noge. Ako imate visoke pete, biće najbolje udariti u središte prozora. Vetrobransko staklo nemojte ni pokušavati, ono je napravljeno kao sigurnosno i neraskidivo. Pa čak i ako ste uspeli, lepljivost sigurnosnog stakla otežaće razbijanje i doći će do gubitka vremena. Bočni i zadnji prozori su najbolja mogućnost za beg. Ako imate težak predmet, cilj je sredina prozora. Kamen, čekić, kišobran, odvijač, laptop, mobilni, itd, može poslužiti kao prikladno sredstvo za razbijanje stakla. Čak i ključevi ako ste dovoljno jaki.

Ukoliko ste uspeli da razbijete prozor, duboko udahnite i plivajte kroz razbijeni prozor. Voda će velikom brzinom početi ulaziti u automobil, a spremni na to koristite svu snagu kako bi počeli da plivate prema površini. Istraživanja su pokazala kako je bolje krenuti odmah nego čekati da se automobil napuni vodom. Takođe, deca bi trebalo da budu na prvom mestu. Gurnite ih prema površini kako najbolje možete. Ako oni ne mogu da plivaju, pogledajte možete li im dati nešto što pluta kako će se držati uz to. Odrasla osoba trebalo bi da ide sa njima ako ne postoji ništa plutajuće što bi im moglo pomoći na putu do površine. Ako je dete u automobilu, pokušajte im reći da dišu normalno sve dok voda ne dođe do njihovih grudi.

4. Beg iz automobila je moguć tek kada se pritisak izjednači

Dramatično stanje u kom je automobil ispunjen vodom i pritisak se izjednačio. Trenutak u kom se morate kretati brzo kako bi osigurali opstanak. Potrebno je otprilike minut do dva kako bi se automobil ispunio vodom. Dok još ima vazduha u automobilu, dišite polako i duboko se koncentrišite na pokrete koji slede nakon ispunjenja vodom. Dišite usporeno i kada je voda u nivou prsa, duboko udahnite i zadržite nos. Pokušajte da ostanete smireni, ne otvarajte usta kako voda ne bi ulazila. Isplivajte kroz razbijeni prozor.

5. Plivajte na površinu što je brže moguće

Odgurnite se od automobila i krenite prema površini. Ako izgubite orijentaciju, krenite prema svetlu ili pratite mehuriće. Budite svesni okoline, pripazite na kamenje, betonske stubove mostova, ili čak brodove. Ako je površina prekrivena ledom, logično izaberite rupu od udara automobila.

Potražite lekarsku pomoć što pre

Adrenalin u krvotoku nakon spašavanja može da smanji mogućnost pronalaska bilo kakve povrede koje ste možda zadobili u nesreći. Prolaznici mogu pozvati pomoć i pružiti vam toplinu, udobnost i prevoz do najbliže bolnice. Hipotermija može biti realna mogućnost, ali zavisi od temperature vode.