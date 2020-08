Ovi trikovi pomažu da prestanete sa štucanjem

Svima nam se desilo barem jedanput u životu da smo počeli da štucamo, a iako smo pokušali da zadržimo vazduh, popijemo vodu ili nešto treće, problem nije prestajao.

Verovali ili ne, iako ne postoji poseban razlog zbog čega do toga dolazi, određene stvari poput stresa, snažnih emocija, hrane i pića, mogu uticati na njegovu pojavu.

Štucanje nas nekad može dovesti i u jako nezgodnu situaciju, pogotovo ako smo na nekom sastanku ili mestu gde je tišina.

Samo u toku prošle godine, Nacionalna zdravstvena služba (NHS) SAD- a, zabeležila je u hitnim službama oko 22 000 slučajeva štucanja.

Zato je dobro znati različite načine kojim ga možemo rešiti. Pa ako ne pomaže jedno, pomoći će drugo.

Po rečima stručnjaka sa sajta medicalnewstoday, ovih 10 trikova mogu biti sjajni saveznici da rešite ovaj problem:

Srkanje

Verujemo da će mnogi na ovaj predlog vrteti glavom. Ali, iako je iritantno, zapravo pomaže. Potrebno je da srknete duboko nekoliko gutljaja vode jer ćete na ovaj način pojačati delovanje mišića grudnog koša, odnosno, sprečiti štucanje.

Disanje

Ovo ste verovatno viđali u filmovima, a tehnika je odlična i kod ublažavanja simptoma paničnog napada.

Potrebno je da stavite papirnu kesicu (mora biti papirna a ne od drugih materijala) preko usta i nosa, i onda da nekoliko puta duboko udahnete i izdahnete.

Slatki namazi

Slatki namazi kao što su krem ili puter od kikirikija će uposliti mišiće jezika i disajne puteve zbog težine gutanja,a to će vam pomoći da štucanje prestane.

Otvorite usta i isplazite se koliko god možete. Ovo će olakšati grčenje dijafragme, koja uzrokuje štucanje.

Čaša vode

Staro, dobro, iako nije uvek delotvorno. U stvari, veliki broj ljudi greši jer popuje samo par gutljaja vode. Zapravo je potrebno da čašu vode popijete ali naiskap.

Pokušajte da podrigujete, to bi trebalo da pomogne u otpuštanju viška vazduha iz želudca, jer to može biti čest uzročnik štucanja.

Zapušite uši

Stručnjaci tvrde, da kada stavite prste u uši i držite ih 20-30 sekundi, odnosno, pritisnite mekano područje iza ušne školjke, to može pomoći kod preteranog štucanja. Na ovaj način, šalju se signali kroz nerve koji idu do dijafragme i trebalo bi da veoma brzo dože do prekida.

Neka vas uplaše

Stari recept, ali često najdelotvorniji. Dakle, sve što je potrebno je da vas neko uplaši.

Istuširajte se hladnom vodom

Kada mislite da više ništa ne može da pomogne, probajte sa tuširanjem hladnom vodom. Šok koji će vaše telo doživeti poremetiće štucanje i vi ćete opet normalno disati.

Med

Med može da smiri iziritirani nerv vagus koji je glavni “krivac” za štucanje. Ukoliko ovo ne funkcioniše, probajte s nečim kiselkastim, na primer limunom.

