Ovih 5 ljudi ima veći koeficijent inteligencije čak i od Ajnštajna

Τι συμβαίνει στον εγκέφαλο του εξυπνότερου Έλληνα ή αλλιώς η σημερινή συνέντευξη που έδωσε ο Evangelos Katsioulis στο NewsBeast. Μεταξύ άλλων συζητήθηκαν και τα ακόλουθα: – Εξυπνάδα και αντίληψη είναι το ίδιο; – Μπορεί κάποιος να σας αποκαλέσει διάνοια ή μεγαλοφυΐα; Είναι έννοιες ταυτόσημες ή τελείως διαφορετικές; – Ποια ήταν η πιο έξυπνη κίνηση που έχετε κάνει στη ζωή σας; – Ένα τέτοιο μυαλό πώς και έχει μείνει στην Ελλάδα; Δεν αναζητήσατε κάποια στιγμή την τύχη σας στο εξωτερικό; – Η εξυπνάδα επηρεάζει τις ανθρώπινες σχέσεις; – Παίρνετε αποφάσεις με το μυαλό ή το συναίσθημα; Κι αν χρησιμοποιείτε το δεύτερο, τι ρόλο παίζει στη ζωή και την καθημερινότητά σας; – Είμαστε οι Έλληνες ένας έξυπνος λαός; – Συνδέονται η εξυπνάδα και η αλαζονεία; – Υπάρχουν τρόποι να ενισχυθεί η εξυπνάδα; – Ένας έξυπνος άνθρωπος φιλοσοφεί διαφορετικά τη ζωή; Ή επειδή φιλοσοφεί διαφορετικά τη ζωή, γι’ αυτό είναι έξυπνος; – Έχετε ιδρύσει τον διεθνή οργανισμό World Intelligence Network και είστε ο δημιουργός της Ακαδημίας Ανώτερης Αξιολόγησης «Ανάδειξη» για τα χαρισματικά παιδιά. Νιώθετε την ανάγκη να βρείτε μια νέα γενιά έξυπνων παιδιών; – Όσο σας κάνω αυτές τις ερωτήσεις, αναρωτιέμαι: υπάρχουν χαζές ερωτήσεις;

