Ovih 6 stvari praktikuju samo emocionalno nestabilni muškarci, kakav je vaš

Emocionalno zdrav muškarac dobar je partner, prijatelj i poslovni kolegam tip muškarca o kojem žene istinski sanjaju.

Ove stvari praktikuju emocionalno nestabilni muškarci:

1. Prestaju da brinu o sebi

Bilo da se radi o fizičkom izgledu, mentalnom zdravlju, čistoći tela i doma, emocionalno nestabilan muškarac će te sfere života neretko zanemarivati, kao i karijeru, prijateljske odnose itd.

Osim toga, neki od njih će odgovornost za svoje zdravlje i čistoću pokušati nametnuti nekom drugom.

2. Pričaju ružno o drugima

Bilo da komentišu komšiju ili nekoga na internetu, ovakvi tipovi zapravo svo vreme isijavaju negativnom energijom. A to sve zapravo samo otkriva koliko su nezadovoljni i nesrećni u svojoj koži, iako toga možda i nisu svesni.

Takođe, njihov nivo empatije je nizak i sve shvataju previše lično, a opet samo zato što previše razmišljaju o sebi, a premalo o drugim ljudima i njihovim potrebama.

3. Ne poštuju ljude koji su dobri prema njima

Jeste li ikada videli ljude koji ne poštuju one koji se prema njima dobro ponašaju, ali će učiniti sve za pojedince koji ih odbacuju? To nikako nije ponašanje emocionalno stabilnog čoveka. Stabilni muškarci neće pokušavati impresionirati ljude kojima nije stalo do njih.

4. Imaju velike oscilacije u ponašanju

Oni su kao tempirane bombe, samo što ne znate kada će i zašto eksplodirati. Emocionalno nestabilni muškarci skloni su da preterano reaguju na bezazlene životne situacije. Na primer, ako mu se devojka odmah ne javi ili ne odgovori na SMS.

5. Pričaju stalno koliko su srećni, bogati ili dobri u krevetu

Postoji neka poslovica koja glasi otprilike ovako: „Svaki čovek koji mora reći ‘Ja sam kralj’, nije pravi kralj“. To znači da najglasnija osoba u prostoriji obično glumi ono u šta pokušava da uveri sve ostale.

Zapravo je skroz suprotno, a nestabilni muškarac to zna pa ako tvrdi da je odličan ljubavnik, verovatno je daleko od toga.

6. Prebacuju odgovornost na druge

Ili čak preuzimaju tuđe zasluge na sebe. Emocionalno nestabilan muškarac neće priznati krivicu već će radije pokušati prebaciti na nekog drugog, iako vrlo dobro zna da je pogrešio.

Mentalno jaki ljudi nemaju problema da priznaju kad su krivi, preuzmu odgovornost i pokušaju popraviti stvar, prenosi Your Tango.

