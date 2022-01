Ovo je pet neizostavnih životnih navika koje će vas pomladiti

Odluke koje donosimo svaki dan mogu odrediti i uticati na to koliko prolaznost vremena utiče na nas. Ako steknete ispravne životne navike, izgledaćete i osećati se mlađe, bez obzira na deceniju u kojoj ste rođeni, piše stranica Eat This, Not That.

Stoga je najbolje razmotriti rezultate studije objavljene u International Journal of Aging Researchu. Naučnici su otkrili da se većina modernih, starijih osoba iznutra oseća decenijama mlađe. Dakle, koja je zapravo njihova tajna? Možda ima neke veze s tim što sve više starijih osoba drži do rutine fizičke aktivnosti, više nego ikad pre.

Ako ste u potrazi za novim načinima kojim biste podmladili svoj um i telo, redovna fizička aktivnost trebalo bi da bude prva stavka na vašoj listi. Tačnije, treninzi snage neverovatan su saveznik u borbi protiv starenja.

Dajte prednost spavanju

Neophodno je dobro spavati, ali to zaista nekad nije jednostavno. Vrlo je lako u ovim modernim vremenima odbaciti san kao primarnu misao. Međutim, ako želite da izgledate i osećate se mlađe, o pravilnom spavanju se ne može pregovarati.

„Kvalitetan odmor omogućuje vašem telu da se odmori i oporavi, uključujući vašu kožu, za one koji žele da izgledaju mlađe i neophodan je za zdravlje i funkcionisanje svakog pojedinog fizičkog procesa.

Zadržite pozitivan pogled na starenje

Snagu uma ne treba potcenjivati, a nedavno istraživanje objavljeno u časopisu Journals of Gerontology: Series B nam govori da pesimizam u pogledu starenja može dovesti do bržeg pogoršanja i ukupnog zdravlja i sreće.

Drugim rečima, ako stalno razmišljate o tome koliko će užasno biti starenje, mogli biste otkriti da ste u pravu. „To je neka vrsta samoispunjavajućeg proročanstva“, kaže glavna autorka studije Dakota Vizel, doktorant na Visokoj školi za javno zdravlje i ljudske nauke Univerziteta Oregon State.

Uzmite više odmora

Istraživanje na tu temu pronalazi ključ dugog, srećnog, mladalačkog života u pronalaženju vremena za neke dečje, bezbrižne aktivnosti, bez obzira na starost. Kada putujemo na neko posebno mesto, širimo vidike, oslobađamo se dugotrajnog stresa i skupljamo uspomene za celi život, a možda čak i nova prijateljstva.

„Verujem da su putovanja jedna od stvari koje nas održavaju mladima. Istraživanje sveta pruža nam osećaj zadovoljstva i čini da se osećamo mladima“, kaže Li Džejson Frend, koordinator holističkih usluga u Centru za lečenje zavisnosti Ohana.

Nadalje, studija objavljena u Analizi turizma otkriva da su ljudi koji češće putuju uopšteno srećniji.

Igrajte igre koje izazivaju vaš um

„Vaš mozak stari baš kao i ostatak vašeg tela u prirodnom procesu starenja. Smanjuje se, usporava i postaje manje prilagodljiv promenama. Stoga, da biste ostali zdravi, ključno je istegnuti mozak, kao i srce, noge, i druge mišiće“, objašnjava Karalin Kas, trener programa za prevenciju dijabetesa.

Savijanje neuroloških mišića ne mora da bude naporno. Studija objavljena u naučnom časopisu Neurology otkrila je da održavanje vašeg mozga aktivnim – na primer, igranje mentalno stimulišućih aktivnosti poput društvenih igara, kartaških igara i zagonetki – uveliko doprinosi očuvanju sive materije uma i prevenciji demencije.

Preuzmite kontrolu nad svojim životom

Život odraslih može biti prilično užurban. Balansiranjem između dnevnih poslova i obaveza, lako je početi osećati da jedva održavate sve u ravnoteži. Zanimljivo je da studija objavljena u The Journals of Gerontology: Series B izveštava da kada stariji odrasli osećaju da potpuno kontrolišu svoje živote, oni se takođe osećaju mlađima.

