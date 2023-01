Papagaj je bio glavni svedok u rešavanju brutalnog ubistva: Nećete verovati kako je rešio slučaj

Martin Duram ubijen je u svom domu u Mičigenu u maju 2015., upucan pet puta iz pištolja kalibra .22. Njegova supruga Glena pronađena je uz njega – živa, ali s jednom ranom od metka, za koju su tužioci kasnije rekli da je znak neuspelog pokušaja samoubistva.

Njihov komšija zabrinuo se nakon što se dva dana nije čuo s parom, koji je bio zajedno 11 godina, a na sudu je svedočio kako su inače svakodnevno razgovarali. Na kraju je ušao u dom i pronašao njihova tela na podu spavaće sobe, isprva pomislivši da su oboje mrtvi pre nego što je hitna pomoć stigla i videla da Glena još diše.

Neverovatna priča

Narednik Geri Vilson, koji je otišao da proveri Glenin puls, ispričao je na sudu kako su joj se oči, dok ju je dodirivao, otvorile i telo trznulo, dok je rekla: „Šta to radiš?“

Dve godine kasnije, Glena je proglašena krivom za ubistvo prvog stepena nakon osam sati većanja od strane porote okruga Neajgo u Mičigenu. Prema pisanju Detroit News-a, policijski izveštaji su otkrila da je par imao finansijskih problema uoči pucnjave, što je pogoršano Gleninom navikom kockanja.

Istražitelji su pronašli oružje kojim je počinjeno ubistvo – Ruger Single-Six, ispod dvoseda. Ali postojalo je još nešto odnosno neko ko je također postalo ključni dokaz: papagaj

Pametni papagaj

Nakon Martinove smrti, njegova bivša supruga Kristina Keler udomila je njegovog kućnog ljubimca, papagaja Bada i primetila da je počela da ponavlja rečenicu ‘Nemoj je**no da pucaš’ njegovim glasom.

„Mislim da je to deo slagalice“, rekla je Keler za As It Happens.

„Mislim da su moguće poslednje reči. Stvarno verujem, svim srcem, većina toga dolazi od te noći.“ Nakon što joj se naježila, Keler je odlučila da snimi neobičnu frazu koju je izgovarao papagaj. „To me prestravilo“, rekla je.

‘Svedočenje’ papagaja nije na kraju korišćeno u sudskom postupku, ali tužilaštvo je isprva razmatralo tu opciju, a tužilac okruga Nejago Robert Springsted rekao je u to vreme da ‘postoje neki dokazi koji podržavaju’ Kelerinu teoriju.

Tragičan kraj

Keler je dodala: „Pregledala sam policijski izveštaj. Otprilike četiri komšija je reklo: ‘Moraš da razgovaraš s tom pticom.’ Znam da zvuči smešno, ali toliko je Bad inteligentan i koliko su ljudi verovali da je bio svedok zločinu.“

Godine 2019. Glenin zahtev za novim suđenjem odbio je Državni apelacioni sud, tvrdeći da su njena prava povređena kada su tužioci upotrebili podatke izvučene s mobilnog kao dokaz u slučaju.

Prema The Cinemaholic, Glena trenutno služi doživotnu kaznu u ženskom zatvoruHuron Valley u Mičigenu.

