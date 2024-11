Pojavila se nova vrsta prevare na internetu: Zbog prijatelja i rodbine možete ostati bez novca

Često se kaže da ako se nešto na mreži čini previše dobro da bi bilo istinito, verovatno je to prevara ili laž. Ali, to ne sprečava ljude da često padaju na to i sve češće možemo pročitati kako su izgubili veliku količinu novca u želji da brzo zarade na kriptovalutama.

U takvim slučajevima korisnici komuniciraju sa ljudima koje su upoznali na internetu ili su ih sami kontaktirali za finansijski savet. U stvarnosti, oni nikada nisu sreli ovu osobu, tako da je jasno da bi s druge strane to mogla biti prevara.

Ali ako vaš dobar prijatelj ili poznanik objavi na Fejsbuku da iz nekog razloga mora nešto da proda brzo i po prilično dobroj ceni, jasno je da bi retko ko pomislio da je to prevara, samo da je dobra prilika. Ali i to je potencijalna prevara, upozorava Dejli mejl.

Da bi se lažno predstavljali, hakeri prvo moraju da dobiju informacije o Fejsbuk profilima, a nakon preuzimanja tuđeg profila moraju da objave da nešto prodaju.

U jednom slučaju, Fejsbuk nalog žene iz Teksasa je hakovan i ona više nije mogla da mu pristupi. Problem je prijavila Fejsbuku, ali je morala da čeka nekoliko dana da se situacija reši, a nije znala šta osoba koja je preuzela njen profil radi sa njenim podacima. A ta osoba je za to vreme napisala da joj se otac seli u dom za stare, pa mora hitno da proda stvari koje se mogu kupiti po povoljnim cenama.

Pošto njen otac zapravo ima zdravstvenih problema, ova informacija je izgledala realno i prijatelji, čak i rođaci, počeli su da kupuju stvari. Uplatili su novac, ali nisu dobili ništa, naravno. Ista stvar se dešava mnogim ljudima širom sveta. I zato treba biti oprezan.

Kriminalci postaju sve sofisticiraniji, pa je ponekad zaista teško pomisliti da je to prevara, a ljudi saznaju tek kada im ponestane novca ili nakon što proizvod koji su platili nije isporučen.

