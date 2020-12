Pomilovani roditelji-prevaranti ‘dečaka iz balona’ (video)

Posle skoro 13 godina guverner Kolorada je dao pomilovanje američkom bračnom paru koji je, računajući na novac od publiciteta, 2009. godine lažno tvrdio da je njihovog šestogodišnjeg sina slučajno odneo veliki balon s helijumom.

Spasilačke službe su jurile da spasu dete dok se nije otkrilo da je to bila podvala zbog koje je par osuđen i kažnjen.

Kada su, podseća BBC, Ričard i Majumi Hini rekli policiji da je njihov sin balonom odleteo u nepoznato, američke TV-mreže su satima izveštavale o „drami“, uz snimke hitnih službi i dva helikoptera Nacionalne garde kako tragaju za balonom s detetom. Međunarodni aerodrom u Denveru je čak privremeno bio zatvoren radi potrage.

A kada je balon stotinak kilometara dalje sam sleteo u polje, od dečaka nije bilo ni traga, a vlasti su se tek tada zabrinule za njegovu sigurnost.

Ali, dečak je kasnije nađen na tavanu porodične kuće u gradu Fort Kolinsu.

Dok je porodica u nacionalnoj TV emisiji uživo davala intervju, dečak je, upitan zašto je bio na tavanu, otkrio rekavši ocu: „Pa, rekli ste mi da smo to uradili za emisiju“.

2009: Richard Heene carried out a hoax in which he told authorities his 6-yr-old son Falcon had floated off in a saucer-shaped helium balloon, and is sentenced to 90 days in jail. Heene’s wife Mayumi received 20 days. That's at-least enough jail time for naming your kid Falcon. pic.twitter.com/PNHEz78FWe

— Twisted History (@twistedhistory) December 23, 2020