Ponovo „gori“ Tviter: Trifunović i Dragojević osuli ŽESTOKU paljbu po hrvatskim fudbalerima

Jedan detalj koji se desio na proslavi velikog uspeha hrvatske reprezentacije na Mundijalu nije prošao nezapaženo. Fudbaleri su u ponedeljak pozdravljali svoje navijače u Zagrebu. Masa se okupila da dočeka heroje.

Vatrenima se na putu od aerodroma do centra Zagreba u autobusu pridružio i hrvatski pevač poznat po veličanju ustaštva – Marko Perković Tompson. To je izazvalo haos na društvenim mrežama, jer je Tompson poznati srbomrzac.

Srđan Dragojević i Sergej Trifunović oštro su osudili ovaj čin hrvatske reprezentacije.

Srđan je na Tviteru napisao: „Tompson sa fudbalskom reprezentacijom?! Je..te se, nogometaši! Ali znajte da cu se ovde uvek boriti da, ko god to pozeli, navija za vas jer mene iskljucivo zanima da moj narod bude civilizovan i tolerantan!“

Tompson sa fudbalskom reprezentacijom?! Jebite se, nogometaši! Ali znajte da cu se ovde uvek boriti da, ko god to pozeli, navija za vas jer mene iskljucivo zanima da moj narod bude civilizovan i tolerantan! — Srdjan Dragojevic (@srdjandrago) July 16, 2018

Docekase srpski talibani-shabani-cetnici-pocetnici ovog debila Thompsona, ka’ brata rodjenog. Seiri se po drustvenim mrezama samo tako. Ali ljudi, te “Praznoglave” koje debilko ustaski urla – to je i za “uje” i za “čete”! — Srdjan Dragojevic (@srdjandrago) July 16, 2018

Sergej Trifunović je takođe osudio ovaj čin:

„Ne je.. mene uspeh hrvatske repke. Ne.Drago mi je i svaka čast. Veličanstvena igra,krunisana zasluženim finalom. I navijao sam za Hrvatsku do polufinala,radovao se radosti svih mojih prijatelja. Tompson u busu. To me jebe. Capisci?“