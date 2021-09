Prestanite: Ako radite ovih 10 stvari, nikad nećete biti bogati

Loš odnos prema novcu i njegovom korišćenju neretko donosi vrlo lošu energiju koja nas sprečava da se obogatimo. Čak i ako imate velika primanja, ovih 10 stvari će blokirati umnožavanje vašeg bogatsva.

Ne postoji način da se obogatite preko noći, ali postoje neki provereni sistemi koji vam mogu pomoći da se obogatite na duže staze. Realnost je da svi imaju istu priliku da budu bogati. Neki se mogu suočiti sa većim preprekama od drugih. Ali postoji prilika da je svi iskoriste.

Jeste li se ikada zapitali zašto su neki ljudi bogati, a drugi nisu? To je uglavnom zbog njihovog načina života i načina razmišljanja. Mnogi ljudi ceo život žale za situacijom u kojoj su rođeni, dok drugi svakodnevno nastoje to da promene, a to nas razlikuje.

Takođe, i dalje veruju u laku zaradu i da je sve stvar sreće. Zato i dalje postoje kompanije koje kradu novac drugima obećavajući da će ga udvostručiti za nedelju dana.

Još uvek ima mnogo ljudi koji ne rade ništa, jer smatraju da će jednog dana „doći njihovo vreme“ i veruju da je bogatstvo stvar božanske sreće. Ali imati novac ili „finansijsku slobodu“, više je stvar navika i napora nego „sreće ili lakog načina“, a postoje mnoge navike koje vam ne dozvoljavaju da postignete taj cilj.

10 znakova da nikada nećete biti bogati:

1. Imate posao sa punim radnim vremenom.

Na ovom svetu nema ništa potpuno tačno. Svako ima potencijal da stvara svoju budućnost kako želi, a u stvarnosti, granica je sama glava svake osobe. Većina imućnih milionera ima jednu zajedničku stvar: nijedna od tih osoba nije zaposlena. Kad ste zaposleni, navikli ste da primate platu. Ako vam ta plata daje ugodan život, odmor i plaćanje računa, teško da ćete tražiti nešto drugo. Međutim, skoro niko ne postaje milioner štedeći od plate. Dakle, jedan razlog zašto nećete biti milioner je taj što imate samo jedan posao.

Šefovi uglavnom povećavaju platu samo kada hoćete da odete u drugu kompaniju, a ne zato što ste to „zaslužili“. Njima nije stalo do vašeg učinka sve dok posao obavljate ispravno, a ako ste u kompaniji kojoj je stalo samo do novca, nećete dodatno zaraditi za svoju efikasnost. Shodno tome, možete svoju energiju da usmerite na promenu. Umesto da čekate povećanje plata, počnite da radite samo ono potrebno u kompaniji i da energiju i vreme koristite za lične projekte.

2. Stavljate previše akcenta na štednju.

Postoje bolji načini za umnožavanje novca od stavljanja na štedni račun. Naučite da pametno investirate svoj novac i isprobajte različite oblike investiranja.

3. Verujete u lak novac.

Postoje mnogi poslovi koji vam obećavaju „finansijsku slobodu“. Danas još uvek ima mnogo ljudi koji veruju da će se obogatiti na tim poslovima, ali to ne ide baš tako, naročito kada su u pitanju kockanje, kriptovalute, pozajmljivanje novca itd. Ako želite da zaradite mnogo novca, radite, uložite svoje vreme i novac, saznajte šta zaista funkcioniše i budite dosledni.

4. Nikada ništa ne učite o novcu.

Ako ne naučite kako da pravilno vozite, nikada nećete dobiti dozvolu. Za nekoga ko ne poznaje osnovna pravila, nije bezbedno da se vozi u vozilu. Isto važi i za novac. Ako ne znate kako novac funkcioniše, nikada nećete učiniti da novac radi umesto vas.

Postoje ljudi koji ne znaju kako funkcionišu porezi ili zašto kompanije smanjuju određene iznose plate. Zapitate se, kako znaju da nisu prevareni ako ih nije briga za šta kompanije koriste svoj novac. Finansijsko obrazovanje omogućava ljudima da bolje vizualizuju svoje mogućnosti, donose pametne odluke, znaju gde mogu da dobiju pomoć i preduzmu mere za rešavanje sukoba.

5. Nemate ciljeve za korišćenje svog novca.

Najbolji način da uštedite i povećate prihod je da imate cilj za taj novac. Ako ne znate za šta želite da imate novca, onda ne bi bilo logično da štedite; ne bi imalo smisla to sačuvati. Da li želite da kupite kuću? Nabavite novi auto? Putujete svetom? To su valjani ciljevi koje možete zapisati da biste za njih uštedeli. Većina ljudi koji nemaju cilj sa svojom ušteđevinom nemaju ni jedan dinar na računu. Žive iz dana u dan i uživaju u sadašnjosti. Ako ne znate koji su vaši finansijski ciljevi, ne možete početi da radite na njihovom postizanju.

6. Niste počeli da investirate novac.

Ulaganje je ključno za dobro upravljanje novcem, jer osigurava i sadašnju i buduću finansijsku sigurnost. Ne samo da ćete imati više novca u banci, već ćete imati i drugi izvor prihoda. Ulaganje je jedini način da se postigne i rastuće bogatstvo i pasivni prihod. Ako ne uložite svoj novac, to znači da planirate da živite samo sa mesečnom platom i da ne planirate da odete u penziju do 65. godine. Ako želite da odete u prevremenu penziju ili postanete finansijski nezavisni, ulaganje je način na koji to možete učiniti. Svaka investicija je bolja od nikakve, ali morate pažljivo birati.

7. Imate samo jedan izvor prihoda.

Život samo od plate vas kao zaposlenog, znak je konformizma. Ako ne tražite druge izvore prihoda, znači da nemate težnje ili ciljeve za rast. Iako ste sa svojom platom finansijski dobro obezbeđeni i omogućava vam miran život, različiti izvori prihoda vam na kraju omogućavaju finansijsku nezavisnost. Milioneri u proseku imaju sedam izvora prihoda. Naučili su da je diverzifikacija i stvaranje više izvora prihoda ključ dugoročnog stvaranja bogatstva. Ovo je ključ za postizanje onoga o čemu mnogi ljudi sanjaju: finansijske slobode. Imati više prihoda ima mnogo prednosti, a glavna je sigurnost. Ako nas je išta naučilo u poslednjoj deceniji, nijedan posao nije siguran.

Ekonomija ima velike pomake izvan bilo čije kontrole, i nažalost, većini ljudi jedini izvor prihoda je njihov svakodnevni posao. Kada taj izvor sigurnosti od 9 do 17 časova nestane, nađu se u ozbiljnim finansijskim problemima.

8. Ne izlazite iz svoje zone udobnosti.

Postati bogat znači iskoračiti u nepoznato i pobediti strah. Istražiti nove misli i ideje i uključiti ih u svoj život, znači izaći iz te zone udobnosti na koju smo navikli. Što vam je udobnije u vašoj maloj čahuri, manje ćete rizika preuzeti i manje mogućnosti će vam se ukazati. Što ste više u strahu, manje ljudi ćete sresti i manje novih strategija koje ćete isprobati. Čim vam postane udobno, prestajete da rastete. Trenutak straha može vam upropastiti život za večnost. Udobnost i strah ubili su više ideja, mogućnosti, više akcije i više rasta nego bilo šta drugo zajedno. Ako želite da rastete, morate rizikovati i praviti greške. Umesto da se plašite da rizikujete, iskoristite svaku priliku da naučite nove veštine.

9. Mislite da je bogatstvo rezervisano za srećne ljude.

Ništa u ovom životu nije božanska sreća. Sve što nam se dešava u ovom životu proizilazi iz naših postupaka. Sticanje bogatstva može biti veoma naporan posao. Misliti da to što je neko bogat predstavlja puku sreću, znači da ne želite da radite ili rizikujete da biste nešto postigli. Ljudi postaju bogati zahvaljujući hiljadama strateških odluka i akcija, koje ih čine bogatim. Razvijaju veštine; stvaraju proizvode; pružaju usluge; i iznad svega, pružaju vrednost drugim ljudima. Prirodno je pogledati nekoga ko je bogat i ukazati na neki „srećan“ razlog za njegov uspeh. Nemoguće je znati hiljade odluka i radnji koje vode do uspeha. Bogati ljudi provode godine razvijajući veštine, gradeći ugled i stvaraju vrednost pre nego što dobiju novac.

10. Uzmete kreditnu karticu i potrošite mnogo.

Trošenje cele plate svakog meseca nije sastojak u receptu za finansijski uspeh. Većina ljudi koji nikada neće imati finansijsko zdravlje su oni koji troše više nego što zarađuju. Imajte na umu da impresioniranje ljudi kojima nije stalo do vas, vam neće pomoći da živite boljim životom. Da biste prestali da trošite, počnite tako što ćete pratiti gde novac odlazi svakog meseca. Pokušajte da unesete nebitna područja, koja možete smanjiti. Zatim kreirajte realan budžet koji osigurava da imate dovoljno za plaćanje računa i dovoljno za ulaganje. Možete koristiti svoje kreditne kartice za bilo koju korist koju vam pružaju, na primer, za generisanje bodova za putovanja ili popuste u određenim prodavnicama. Ne uzimajte kredite, ili uzmite samo jedan kada je u pitanju ulaganje i ako je zarada bolja od kamate.

