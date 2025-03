Prestao da spava sa ženom u krevetu zbog njene noćne navike: ‘Spavam u autu’

Od položaja za spavanje i navika za spavanje do sobne temperature i ćebadi, svaki partner ima svoje preferencije u spavaćoj sobi. Dok jedni vole tišinu, drugi zaspe uz tihu muziku, dok je nekima potreban potpuni mrak, drugima ne smeta noćna lampa. Prema Nacionalnoj fondaciji za spavanje, 25 odsto parova spava u odvojenim krevetima, što je fenomen poznat kao „razvod u snu“.

Izraz se odnosi na parove koji odluče da spavaju u odvojenim krevetima ili čak odvojenim sobama kako bi poboljšali kvalitet sna i rešili potencijalne probleme izazvane navikama njihovih partnera, kao što su hrkanje, bacanje i okretanje u snu. Ovaj trend se pojavljuje jer parovi daju prednost svom zdravom snu i žele da obezbede da se oba partnera dovoljno odmore, što zauzvrat može da poboljša njihov odnos, prenosi Miror.

Muškarac je otkrio neobičan bračni problem koji je šokirao sve i zbog kojeg već dve nedelje ne može da spava sa suprugom u istom krevetu. U nedavnom postu na Redditu koji je postao viralan, čovek je otvorio svoje frustracije i kako je cela situacija dovela do napetosti u vezi. On je opisao rutinu svoje žene pred spavanje kao „uznemiravajuću“ i istakao posebnu naviku koja je prešla granicu.

U stvari, njegova žena je svake noći puštala zvuke kitova kako bi joj pomogla da zaspi. Iako ovo može izgledati bezazleno, samo možda iritantno, situacija se pogoršava jačinom i ponavljanjem zvuka. „Puna jačina, zvučnici sa obe strane kreveta, duboki pozivi kitova odjekuju u našoj sobi kao da spavamo na dnu Marijanskog rova“, napisao je čovek. Kao rezultat toga, više nije mogao da toleriše da spava sa njom, uprkos njegovim pokušajima da utiša zvuk jer su zvuci kitova bili suštinski za njen san.

To je dovelo do toga da je par spavao odvojeno, a muškarac je čak odlučio da spava u svom automobilu. Dve nedelje kasnije, odlučio je da to podeli na Redditu kako bi pitao druge korisnike za mišljenje o tome da li je reagovao nerazumno. Viralni post je izazvao različite reakcije, od simpatija i neverice do humora. Mnogi korisnici su predložili očigledna rešenja, kao što je korišćenje čepova za uši ili slušalica za poništavanje buke, dok su se drugi šalili da je apsurdno da zvuci kitova mogu uticati na brak.

Međutim, drugi su izrazili zabrinutost i ponudili savete o tome kako bračni par može da reši problem i poboljša svoju komunikaciju, a da to ne utiče na njihovu vezu. „Ona ne može da otme spavaću sobu. Kao što su drugi rekli, mogla bi da nosi slušalice. Mora da bude bolji partner i da napravi kompromis u vezi sa tim“, napisao je jedan korisnik. „Nije hrkanje koje je nesvesno. Ona ne obazire se na vaš zajednički prostor. Zatražite svoj zajednički prostor“, zaključio je drugi.

(Večernji list)

