Psiholozi otkrili šokantnu istinu, evo zašto gubimo osobe koje se najviše interesuju za nas

Priča uglavnom ide ovako: nedavno ste počeli da izlazite s muškarcem iz snova, zgodan je, ima sjajan osmeh i fantastičnu ličnost, voli isto što i vi, oboje volite da gledate stare filmove, a on ima ljubimca kojeg obožavate. Iskren je, vredan poverenja i potpuno vam se sviđa, on je neverovatan, ali vama je dosadno. Izgubili ste interes, a to verojatno nije zato što s njim nešto nije u redu. Problem leži u vama.

Ovo sasvim sigurno nije prvi put da se tako osećate.

Upoznali ste tipa i imali ste priliku da napravite nešto sjajno od toga, ali nije prošlo mnogo vremena pre nego što ste postali nervozni zbog načina na koji je žvakao svoju slamku u restoranu ili zvuka njegovog hrkanja.

Naljutili ste se jer je istisnuo pastu za zube iz sredine ili ostavio ključeve pored posude za ključeve umesto da ih stavi u nju. Tražite razloge, izmišljate ih u pokušaju da pronađete izlaz.

Ali zašto? On je sjajan tip, i bili ste oduševljeni što mu se sviđate, a sada ste potpuno izgubili interes.

Mehanika veza seže daleko dublje u ljudski mozak od primećivanja određenih aspekata ličnosti potencijalnog partnera ili načina na koji se smeši.

Podsvesno, vaša biologija želi da se uskladi s nekim ko ispunjava određenu kvotu izvedivih stvari kako biste s njima mogli stvarati decu. Iako svesno, želite tipa koji je uredan i ima pristojan posao kako biste zajedno mogli ići na izlete…

Ako ste neko ko je izgubio interes za poslednjeg partnera, možda takođe niste svesni da ga stavljate na pijedestal, na kojem on nema pojma da se nalazi. Gurate ih od sebe jer su pogrešili što su se zainteresovali za vas, a to znači da nisu tako dobri kao što ste mislili.

Deo uzbuđenja pronalaženja nove osobe je upravo to – oni su novi, nemaju nikakve veze s vama i veličanstveni su… izdaleka.

Užitak je upoznati nekoga, upoznati stvari o njemu koje vam se sviđaju, otkriti njihove jedinstvene delove o kojima niste imali pojma, i uopšteno, iskusiti malo jurnjave. Oboje sledite jedno drugo, igrajući oprezni ples koji se na ovaj ili onaj način odvijao sve do početka… To je uzbudljivo.

Ali onda ga uhvatite i odjednom se zapitate šta se dogodilo.

Nesigurnost igra veliku ulogu u tome zašto niste srećni kada konačno postignete ono čemu ste težili. Kada je on povučen ili se pravi da ga je teško dobiti, osećate se ugodno jer deo vas oseća da ne zaslužujete da imate sreću koju bi vam mogla priuštiti veza s tom osobom. A ako je iskren i igra za vas, osećate se kao da se zadovoljio s vama.

A to znači da nije tako sjajan kao što ste mislili da jest jer je odlučio da mu se sviđate vi, a ne da glumi tajanstvenog nevaljalog momka.

Lakše je prihvatiti dečaka koji odbija nego muškarca koji želi voleti jer ne osećate da ste vredni truda. Dakle, kada se on potrudi, osećate se malenom, nevoljenom, jer mislite da to ne zaslužujete… To ga čini manje glamuroznim, jer kako bi se neko poput njega mogao zaljubiti u nekoga poput vas…

Na kraju odbacite sjajnu osobu. Nekako se to u mozgu računa kao negativna pojava, a odnosi su osuđeni na propast pre nego što uopšte počnu.

Istina je da svako zaslužuje ljubav i sreću i niko ne bi trebao misliti da to što ga je netko prihvatio znači da s njim nešto nije u redu. Morate zaustaviti krug odbijanja, jer on počinje i završava s vama.

Ako želite pronaći nekoga ko će vas voleti, prvo ćete morati prestati odbijati muškarce koji to pokušavaju.

Budite svesni kada uništavate naklonost za koju smatrate da je niste zaslužili. Neko ko vam se sviđa nije pristao na nešto manje. Priznajte da ste osoba koja zaslužuje ljubav i da će vas drugi voleti. Uostalom, zaslužujete svu sreću koju ljubav donosi.

piše YourTango.

