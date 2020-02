Ptica stara 46.000 godina čuva tajnu evolucije Ledenog doba (foto)

Naučnici su ranije pronalazili lešine ili delove tela drugih životinja sačuvane u večnom ledu, kao što su vukovi i mamuti, ali otkriće ptice ocenjeno je kao „neprocenjivo“ jer omogućavaju pronalaženje DNK i povremeno RNK, nukleinskih kiselina prisutnih u svim živim organizmima.

U izvanrednom otkriću, naučnici su otkrili drevnu pticu zamrznutu u večnom ledu Sibira koja datira iz poznog Ledenog doba.

Kako izveštava časopis „Komunikejšns bajolodži“, do otkrića je došao tim lokalnih lovaca na fosilnu slonovaču u selu Belaja Gora u Jakutiji, na severu Rusije.

Otkriće je prosleđeno naučnicima Centra za paleogenetička istraživanja u Švedskoj. Nikolas Duseks i Love Dalen iz Švedskog muzeja prirodnjačke istorije sproveli su radio-karbonsko datiranje i utvrdili da je ptica živela pre 44.000 i 49.000 godina.

U uslovima večnog leda, ptica je savršeno sačuvana, sa sve perjem, noktima, kožom i mekim tkivima jer je u uslovima niskih temperatura nemoguć razvoj bakterija i gljivica, dok, istovremeno, nije previše hladno da bi se oštetila tkiva.

Istraživači veruju da je ovo možda prva sačuvana smrznuta ptica iz Ledenog doba.

Izuzetna očuvanost ptice neprocenjivo je za naučnike koji proučavaju genetiku drevnih životinja jer je DNK izvađen iz njenog tela pokazao da je reč o vrsti ptice paserina poznatije kao rogata ševa (Eremophila alpestris).

Ptica je najverovatnije bila predak dvaju vrsta rogatih ševa koje danas postoje.

We now have some news on the 18,000 year old #wolf or #dog puppy.

Genome analyses shows it's a male. So we asked our Russian colleagues to name it…

Thus, the name of the puppy is Dogor!

Dogor is a Yakutian word for "friend", which seems very suitable. pic.twitter.com/epIz8mEpVW

— Centre for Palaeogenetics (@CpgSthlm) November 25, 2019