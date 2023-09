Rečenice koje izgovaraju prikriveni narcisi: Ne možete čak ni da shvatite da vas kontrolišu

Kada ste upoznali svog partnera, bio je drag, šarmantan i privlačan. Zaljubljeni ste ili ste već duže u vezi, ali postoje stvari koje vas jako zbunjuju i oko kojih se ne osećate dobro.

Za razliku od otvorenih narcisa, koji glasno traže pažnju, prikriveni narcisi su tihi i skromni. Kada prikriveni narcis počne da plete svoju mrežu, neverovatno je teško uočiti njihovu manipulativnu i prevarantsku taktiku. Ne možete čak ni da shvatite da vas kontrolišu ili manipulišu. Ali intuicija vam govori da nešto nije u redu.

Jednog dana se osećate kao da će vam dati svet, a sledećeg vam izvlače tepih ispod nogu.

Sedam rečenica koje otkrivaju prikrivenog narcisa:

1. „Previše si osetljiva“

„Ti si luda.“ „Pređi preko toga već jednom.”

Jeste li čuli ovo ranije? Narcis mora da učini da se osećate malim i nesigurnim da biste bili pod njihovom čarolijom. Oni počinju tako što ciljaju na vaše samopouzdanje i govore ružne stvari kako bi stvorili sumnju kod vas, jer im nedostaje empatija.

Možda ste iskusili situaciju u kojoj vas je partner uvredio, a kada mu ukažete na to on vam uzvrati sa „Previše ste osetljiva“ ili „Preboli to već“.

Dakle, umesto da vas slušaju ili pokušavaju da razumeju vašu reakciju, oni prebacuju krivicu na vas govoreći da ste previše osetljivi ili previše emotivni. Na taj način izbegavaju da preuzmu odgovornost za svoje postupke dok seju seme sumnje u vama u sopstveni razum i validnost osećanja.

Da stvar bude još gora, ove komentare obično prati afektivno i privrženo ponašanje što čini interakciju zbunjujućom.

To je klasična manipulacija. To što odbijate da trpite uvrede ili emocionalno zlostavljanje ne znači da ste previše osetljivi.

2. „Samo se šalim“

Još jedan lažni način da poseje sumnju u vašu percepciju i doživljaj stvarnosti je tako što će vas ismevati, a zatim vam reći da se „šale“.

Ovo je strategija koju prikriveni narcisi koriste da bi se zaštitili jer ne vole da prihvate bilo kakvu krivicu za svoje postupke.

To se često dešava jer ciljaju na vaše samopoštovanje dok pokušavaju da prebace krivicu. Oni su snishodljivi, a cilj je da vas navedu da mislite da ste vi problem. To ih drži u dominaciji u odnosu, prenosi Sensa.

3. „Nisam to rekao“

Prikriveni narcis je veoma dobar u gaslajtingu, što stvara ozbiljan slom u mentalnom i emocionalnom blagostanju. Kada neko poriče ono što je upravo rekao, pokušava da vas natera da se preispitate.

Prikriveni narcis je toliko ubedljiv da se više ne fokusirate na njih i pitate se da li ste pogrešno razumeli. Jednom kada se osetite paranoično i prestanete da ih ispitujete, oni su postigli svoj cilj da se izvuku sa lažima. Kada dovodite u pitanje svoju percepciju stvarnosti ili se osećate kao da gubite razum jer ste toliko zbunjeni, to je gaslajting (gaslighting).

Gaslajting dovodi do anksioznosti i ruši vaše samopouzdanje. Ako ste pogođeni ovom vrstom psihičkih previranja, razgovarajte sa nekim kome verujete, jer ako pokušate da razgovarate sa narcisom o njihovom ponašanju, on će nastaviti da poriče sve jer ne preuzima odgovornost.

4. „Da nije bilo mene…“

„Čestitam! Dobila si posao!” „Ali znaš da da nije bilo mene, verovatno ga ne bi dobila.“

Prikriveni narcisi žele da verujete da su vam potrebni. Dakle, oni će govoriti stvari zbog kojih ćete pomisliti da su na vašoj strani i da vas podržavaju, ali u stvarnosti, sve je to deo njihovog plana da stvore lažni osećaj sigurnosti u vezi .

Narcisi doživljavaju periode ljubomore, zbog čega se osećaju nesigurno. Oni će iskoristiti prijateljstvo ili vezu da nahrane svoj ego kritikujući vas na prikriveni način, tako da nikada ne znate da li ste problem vi ili oni. Oni žele da se osećaju superiorno u odnosu na vas, a to mogu postići tako što će vas razbiti, a zatim ponovo izgraditi.

5. „Zar se ne sećaš koliko smo bili dobri zajedno?“

Dok narcis ima tendenciju da bude arogantan i ekstrovertan, prikrivenog narcisa je teško otkriti jer su introvertniji i nesigurniji. Neki bi ih mogli opisati kao stidljive i osetljive. Dakle, kada stvari ne idu dobro u vezi sa prikrivenim narcisom, oni postaju žrtve situacije.

Umesto da se fokusiraju na svoje nedostatke, oni će okriviti spoljašnje stvari ili ljude.

Ako se svađate oko nečega u vašoj vezi i pretite da ćete ih ostaviti, verovatno ćete čuti fraze poput: „Bili smo dobri zajedno na početku“ ili „Ovakav sam jer su moji roditelji bili…. ”

Mogli bi da vam nagoveste da ste sebični i da ih ne razumete, ili bi mogli da igraju na „kartu nevinosti“ govoreći vam da nisu mislili da će vas nešto što su uradili povrediti. Uvek postoji osnovna tema sažaljevanja samih sebe i neprihvatanja odgovornosti za svoj deo odnosa.

6. „Nema smisla to što pričaš/Umišljaš“

Kada neko želi da vas zbuni onda će raditi stvari zbog kojih dovodite u pitanje svoje misli i zdrav razum. Ako ih suočite sa onim što su rekli ili uradili, reći će vam da nema smisla ili da je sve u vašoj glavi.

Ove replike vas navode da mislite da vaše mišljenje nije važno ili da nemate pravo glasa u vašoj vezi.

Da bi poentirali, ne samo da će odbaciti ono što kažete, već će vas i prekinuti dok pričate. Ovo se obično dešava kada se svađate sa nekim ili se sukobljavate sa njim zbog njegovog ponašanja.

U mnogim slučajevima, partner koji manipuliše vama pokušaće da vas zbuni optužujući vas da ste ludi, ili će vas jednostavno ignorisati da bi dobili ono što žele.

7. „Srećna si što me imaš u svom životu“

Prikriveni narcis nije hvalisav i ne izgleda grandiozno (barem ne stalno), ali voli da se osećate krivim. Oni će manipulisati vama kako bi mogli da budu dominantni u vezi.

Reći će da ste srećni što ste sa njima jer očekuju da im pokažete koliko su posebni.

Pokušavate da uspostavite granicu u vezi, a kada saopštavate šta očekujete od njih, oni pokušavaju da nateraju da se osećate krivim govoreći vam da vam nije stalo ili da ih ne volite onoliko koliko oni vole vas.

Na kraju se osećate krivim i nesrećnim, a oni dobiju ono što žele.

