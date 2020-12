Reči lekara o stanju Šumahera lede krv u žilama

Prošlo je sedam godina od strašne nesreće koja je zadesila Mihaela Šumahera. Borili su se za život šampiona Formule 1 nakon što je povredio glavu na skijanju u Francuskoj, lekari su uspeli da ga spasu, ali od tog momenta javnost ima veoma malo informacija o njegovom zdravlju.

Svaki dan od tog kobnog decembra 2013. godine je za nemačkog šampiona borba. Jedan lep odmor pretvoren je u veliku tragediju kada je Šumi glavom udario od kamen i zadobio tešku povredu mozga od koje se oporavlja do danas.

Mihael je brzo prebačen u najbližu bolnicu gde su doktori konstatovali ozbiljne povrede, pa je transportovan u Grenobl. Tamo je dva puta operisan, te je neko vreme proveo u veštačkoj komi.

U septembru 2014. godine, devet meseci nakon nesreće, Mihael je ponovo promenio mesto lečenja pošto biva prebačen u švajcarsku bolnicu, a onda i na kućno lečenje blizu Ženeve.

Navodno je prošle godine bio na tretmanu u Parizu. Nemac je kako su preneli mediji, bio podvrgnut tretmanu koji se zasniva na transfuziji matičnih ćelija. Ali, pozivajući se na pravila o zaštiti privatnosti, bolnica nije komentarisala informaciju, a nije to učinila niti dugogodišnja Šumaherova menadžerka Sabine Ken.

Neurolog Erih Riderer nije optimista.

– Mislim da je u vegetativnom stanju. To znači da je budan, ali ne reaguje. Mihael Šumaher je budan, diše, srce mu ima lep ritam. Verovatno može i da sedne, čak i da napravi neki korak uz pomoć drugih, ali ne više od toga. Mislim da je to maksimu – rekao je ovaj doktor, ističući da veruje da je to najviše što će Šumaher moći da radi u svom životu.

– Da li postoji šansa da ga vidite onakvog kakav je bio pre nesreće? Mislim da to nije moguće.

U centar pažnje ove godine bila je informacija da je njegov sin Mik postao šampion na tatu i da će 2021. godine voziti Formulu 1 za tim Has.

Žan Tod je rekao da je Mihael svestan da je njegov sin krenuo istim stopama i da će postati vozač najbržeg cirkusa na svetu.

– Viđam Mihaela skoro svaki dan, gledamo televiziju zajedno. Da li je svestan uspeha svog sina Mika? Ne želim da pričam o tome, ne želim da ulazim u detalje zbog njegove privatnosti – rekao je Tod.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.