Sanjali ste psa ili mačku? Značenje će vas iznenaditi

Često sanjamo životinje, ali ne umemo da protumačimo značenje sna.

Sanjati psa ili mačku ima višestruko značenje. Ovo su neka od njih:

Mačka

Mačka predstavlja nezavistan duh, ženstvenost i seksualnost, ali i moć i kreativnost. Takođe, može predstavljati nesreću ili lošu sreću.

U zavisnosti od toga da li volite mačke ili ne, san o njima može imati drugačija značenja. Može predstavljati podmukle ljude u vašoj okolini, ukoliko je mačka agresivna, imate problema sa ženskim aspektom sebe. Ukoliko ipak imate strah od mačke, to znači da imate strah od svoje ženstvenosti.

Ako je u vašem snu, mačka bez repa, to predstavlja gubitak samostalnosti i autonomije, a ogrebotina mačke potvrđuje da imate razlog da se osećate ugroženo.

Crne mačke u snu donose sreću i ako vas ogrebe u snu ili čak ujede, to j e signal da trebate slušati intuiciju. Bele mačke u snu simbolišu teška vremena, dok mačići predstavljaju put ka nezavisnosti i čistoću.

Pas

Pas kao i na javi simbol je vernosti i pojačane intuicije, velikodušnosti i zaštite. San će vam omogućiti da u skladu sa svojim vrednostima i dobrim namerama idete ka zacrtanom cilju garantujući uspeh.

Ukoliko pas reži, to može da znači da će doići do unutrašnjeg sukoba ili čak da će vas izdati partner ili neko blizak. ukoliko vas pas ujede za nogu to je znak da ste neodlučni kada su u pitanju novi ciljevi.

Lajanje psa ima dva tumačenja, ako je pas ushićen to znači da ste društveni, ukoliko laje agresivno, to znači da ste željni kontrle oko vas.

Štene u snovima predstavlja vašu zaigranu i bezbrižnu narav. Ako brinete o štencima u sno to znači da drugi mogu da se oslone na vas jer ste pouzdani.

