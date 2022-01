Siromašni ljudi otkrili stvari koje bogataši ne razumeju: „Putovanja su luksuz“

Vrlika nejednakost u prihodima prisutna je skoro svuda u svetu, a mnogi bogati ljudi često i ne znaju kako izgleda pokušavati da minimalnu platu razvučete od prvog do prvog.

Zbog toga oni dubljeg džepa često imaju iskrivljenu ideju siromaštva i ne mogu da razumeju životne navike i razmišljanja ljudi koji, za razliku od njih, ne žive na visokoj nozi.

Portal BuzzFeed pitao je siromašne ljude da nabroje stvari koje bogataši nikada neće moći da shvate, a odgovori su raznoliki:

„Ne može svako da ostavlja novac sa strane“

„Kada imate jedva dovoljno novca za stanarinu, hranu i druge neophodne troškove, nije moguće uštedeti novac. A ako i imate, obično se nešto pokvari i bum, ode vaša ušteđevina.“

„Nije moguće uvek dobiti pomoć od države“

„Da biste dobili pomoć od države, morate dokazati svoju istoriju zaposlenja, prihod, imovinu itd. Siguran sam da postoje nepošteni načini da se to postigne, ali za nas koji to radimo na pošten način to je teško i oduzima puno vremena.“

„Luksuz da imate celovitu, organsku i zdravu hranu“

„Imam prekomernu telesnu težinu i siromašan sam. Većina hrane koju mogu da priuštim je nezdrava. Kupovati povrće je skupo.“

„Putovati je luksuz“

„Pretplaćen sam na sve vrste veb stranica o jeftinim ponudama za putovanja, ali nijedna od njih nikada nije dovoljno jeftina, naročito s obzirom na sve ostale troškove koje imate na putovanju. Mislio sam da će me to motivisati, ali samo me frustrira.“

„Društveni život je preskup“

„Ne možete jesti napolju s prijateljima. Ne možete da upoznate nikoga ako nemate auto ili idete na događanja ako ne možete da platite. Ne možete sebi da priuštite da odletite kući da vidite nekoga, čak ni svoju porodicu. Ne možete da priuštite dadilju ili sobaricu. Radiš ceo dan pa kad dođeš kući, radiš opet. Ko ima vremena za prijatelje i porodicu ako si siromašan?“

„Nije istina da novac ne kupuje sreću“

„Novac dovodi do više prilika u životu za putovanja, manje brige o računima i tako dalje. Finandijska sigurnost je sloboda.“

„Imati automobil je neprocenjivo“

„Moj posao je udaljen 15-ak minuta vožnje u zavisnosti od saobraćaja. Autobusom je više od sat vremena u oba smera. Ne radi se samo o nedostatku novca s kojim siromašni ljudi moraju da se bore. Ukoliko nemate automobila to vam predstavlja ogroman teret jer gubite vreme, koje je mnogo vrednije.“

„Snovi se ne ostvaruju“

„Profesionalno govoreći, ostvaruju li se snovi? Ne! Zauvek si zapeo radeći posao koji ne voliš da preživiš.“

„Ne postoji jednakost u sistemu krivičnog pravosuđa za siromašne ljude“

„Bogata osoba može lako da angažuje advokata da posveti ozbiljno vreme i energiju slučaju, ali siromašna osoba često mora da se osloni na dodeljenog branioca, koji je pretrpan gomilom dodeljenih predmeta.“

„Nemogućnost odlaska na fakultet“

„Upoznao sam nekoliko ljudi koji su me krivili jer sam se nakon srednje škole odmah zaposlio umesto da sam išao na fakultet. U stvarnosti nisam imao izbora jer sam morao da pomognem u izdržavanju svojih.“

