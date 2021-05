Skandal iz Bele kuće: Otkrivene nove ljubavne afere porodice Tramp

Tifani (27) i Vanesa Tramp (43) imale su ‘neprikladan i opasan odnos’ s tajnim agentima koji su ih čuvali za vreme predsedničkog mandata Donalda Trampa, otkriveno je u novoj knjizi o američkoj tajnoj službi čija je autorka Kerol Leonig.

Naime, Leonig je novinarka i dobitnica Pulicerove nagrade, čija će knjiga pod nazivom ‘Zero Fail: The Rise and Fall of the Secret Service’ biti objavljena sledeće nedelje.

Novinari Gardijana i Vašington Posta uspeli su da dođu do informacija iz još neobjavljene knjige, a u kojima se spominju intimni odnosi Trampove ćerke i bivše snaje sa članovima obezbeđenja.

Naime, Vanesa je navodno započela vezu s tajnim agentom koji se brinuo za bezbednost nje, supruga i njihove dece. Još nije poznato kako je došlo do afere, ali navodi se činjenica da je Vanesa u martu 2018. godine podnela zahtev za razvod braka. Autorka knjige piše da tajni agent nije dobio otkaz niti bilo kakvu sankciju koja bi mogla da ostavi posledice po njegovu profesionalnu karijeru, prenosi Gardijan.

Trampova ćerka, Tifani, imala je aferu s tajnim agentom s kojim je i provodila puno vremena nasamo. Šefovi tajne službe tada su se ‘zabrinuli koliko se Tifani zbližila s visokim tamnim i zgodnim agentom’, piše u knjizi.

Naime, agentima tajne službe strogo je zabranjeno da imaju intimne i lične odnose s ljudima koje štite.

