Slika koja lomi srca: Salin pas još čeka svog gazdu (foto)

Iako je njegova porodica do zadnjeg trenutka verovala da je Emilijano Sala nekim čudom preživeo pad aviona, svaka nada izgubljena je nakon što su istražitelji juče u Lanmanšu pronašli olupinu Pipera PA-46.

Britanska agencija za civilno vazduhoplovstvo (AAIB) objavila je fotografiju s dna mora i potvrdila da se u avionu nalazi barem jedno telo, ali se još uvek ne zna da li reč o fudbaleru ili pilotu Dejvidu Ibotsonu.

Salina porodica sakupila je novac za privatnu istragu koja je počela u isto vreme kao i ona koju je vodio AAIB, pa je avion pronađen posle samo nekoliko sati zajedničke potrage. Dok su oni tragali, Salina sestra Romina objavila je na Fejsbuku fotografiju koja se odmah proširila društvenim mrežama.

Nala je pas Emiliana Sale kojeg je Argentinac nabavio kad je počeo da igra u Nantesu. Budući da je u to vreme živeo sam, odlučio je da nabavi četveronožnog prijatelja s kojim je bio nerazdvojan. Jedan od razloga zbog kojeg je nakon potpisivanja ugovora za Kardif Siti odleteo u Nantes bio je da proveri kako je njegova ljubimica i da je smesti u karantin pre selidbe u Vels.

Emiliano Sala’s dog, Nala, is still waiting for him to return 😭 pic.twitter.com/AdcGcKPUUt

— Juan Velazquez (@JuanDirection58) February 4, 2019