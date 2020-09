Šokantno: Sahrana kakvu svet nije video (video)

Na društvenim mrežama objavljen je video-snimak sa jedne sahrane u Ekvadoru koji se proširio brzinom munje zbog bizarne scene koja se odigrala. Naime, na snimku se vidi kako mlađa žena igra na sanduku pokojnika.

Žena, za koju se pretpostavlja da je devojka ili supruga pokojnika, koji je ubijen prošle nedelje, sela je na sanduk i počela da „tverkuje“ uz zvuke hip-hop pesme.

If yo girl don’t do this at yo funeral is she really yo girl? pic.twitter.com/TxbYLkm661

— DreadChapo.com (@OutSmokeChapo) September 14, 2020