Spavaćete kao beba: Moćna vežba protiv nesanice

Meditacija je poznata kao efikasan način opuštanja tela i vraćanja u sadašnji trenutak. Uz ovu kratku i laku meditaciju koja se zove „valcer za disanje“, imaćete bolji san i opustićete celo telo.

To je divna meditacija koja će vam pomoći da se smirite noću pre spavanja, jer se sastoji iz brojanja sopstvenog daha, a pomaže tome da ostane jako malo prostora za stresne misli.

„Valcer disanja“ – kratka i laka meditacija za bolji san izvodi se ovako:

Za početak udahnite brojeći do 3, zadržite dah opet brojeći do 3, a potom izdahnite brojeći do 3. Napravite pauzu. Ponovite opet vežbu.

Možete nastaviti da koristite ovu meditaciju disanja kada god poželite, ne samo tokom uspavljivanja.

Pokušajte da brojanje bude ujednačeno i ponovite nekoliko krugova kako biste pronašli dobar obrazac. Pokušajte da ne dišete previše duboko ili plitko – pronađite lepu sredinu, kako bi vaš obrazac disanja bio prijatan.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.