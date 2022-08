Srpkinja radi na Aljasci: „Plata je do 7.500 dolara. Zvuči puno, ali ima jedna caka“

Srpkinja Iva otkrila je na svom TikTok profilu da odrađuje sezonu na Aljasci i progovorila o mesečnim primanjima i uslovima rada u ovoj američkoj saveznoj državi. Kaže da se plate kreću od 2000 do 7500 dolara.

„Na početku ću reći da se zarada kreće od 2000 dolara mesečno, ako radite za najslabiju kompaniju ili upadnete negde gde je loša sezona, pa do negdje 7500 ako upadnete u dobru kompaniju i ako sezona bude jaka. 7500 možda zvuči mnogo, ali bukvalno svaki dan se radi 16 i po sati, bez dana odmora. Znači nemate slobodan dan“, rekla je Iva.

„Pauze su na četiri sata po 15 minuta. Prva pauza nakon četiri sata je 15 minuta, nakon sledeća četiri sata je pauza od pola sata za obrok, nakon četiri sata je još jedna pauza od 15 minuta i onda se radi do kraja smene. To je baš naporno i tako dva meseca možete raditi. To su kompanije koje rade s lososom i to se radi u junu i julu.

Ima više kompanija, neke su podeljene po smenama od 12 sati, neke 16 i po sati, a postoje i one gde nema smene, svi rade jednu smenu. Ako ima ribe, radite, ako nema, ne radite, imate slobodan dan. Pa onda narednog dana radite šest, osam, 10 sati, zavisi koliko ima ribe“, objašnjava.

Opisala je hranu i smeštaj

Osim o zaradi, govorila je i o smeštaju i ishrani.

„Što se tiče smeštaja, jedne godine su muškarci spavali u šatoru, dok sam recimo jedne godine bila u prikolici, poput kontejnerske prikolice. Samo je jedan metalni krevet na sprat bio tu i ništa drugo, stvari su mi bile tri meseca spakovane u koferu. Što se tiče hrane, to zavisi od kuvara, imaju dobru ponudu, ali je pitanje kakav je kuvar. Da li je Filipinac ili Meksikanac. Hrana je raznovrsna, uvek imate čorbu, dve, tri vrste jela, možete birati, ima voća, slatkiša, nećete ostati gladni, ali nakon mesec dana sve se smuči“, opisala je.

