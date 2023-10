Šta je skandinavska metoda spavanja i zašto svi govore o njoj?

Zima je pred vratima i možda ste već čuli za novu metodu spavanja koja je osvojila svet, a stručnjaci kažu i da može da vam spasi vezu.

Pre nego što zaista zahladi, morate čuti sve o novom viralnom hitu. Zove se skandinavska metoda spavanja i trebalo bi da je usvojite. Evo zašto.

Šta je skandinavska metoda spavanja?

Partner i vi spavate svako ispod svog jorgana ili se pokrivate jednim većim? Video o uređenju spavaće sobe Erice Stolman Dowdy skupio je preko 6,2 miliona pregleda na Jutjubu. Dowdy je spavaću sobu preuredila nakon putovanja u Dansku.

Počela je tako što je bele posteljine koje je dotad koristila zamenila ružičastim. Zatim je jorgan koji je koristila zamenila s dva dupla jorgana. Jer “u Kopenhagenu nema tužnih bež kuća.”

Ovu metodu spavanja na TikToku je popularizovala švedska influenserka Cecilia Blomdahl, prenosi Times of India.

​Zašto se zove skandinavska?​

Skandinavska metoda spavanja, koja se često naziva i “nordijska metoda spavanja” ili “nordijska tajna spavanja”, koncept je povezan s obrascima spavanja i navikama uobičajenim u skandinavskim zemljama, koje uključuju Dansku, Norvešku, Švedsku, Finsku i Island.

Obuhvata nekoliko kulturnih i životnih praksi koje doprinose dobroj higijeni spavanja. Te se prakse baziraju na ideji maksimiziranja udobnosti, opuštanja i opšteg blagostanja kako bi se promovisao bolji kvalitet sna.

Evo nekoliko ključnih elemenata ove metode spavanja.

Ova metoda spavanja može regulisati telesnu temperaturu​

Spavanje svake osobe ispod sopstvenog jorgana pomaže boljem regulisanju telesne temperature, posebno tokom zime. Telesna temperatura varira od pojedinca do pojedinca; neki su ljudi osetljiviji na toplotu i hladnoću od drugih. Zato je skandinavska metoda spavanja najbolja.

“Korišćenje dva jorgana omogućuje svakoj osobi slobodu nad temperaturom tokom spavanja. Neko kome je hladnije može se potpuno umotati u svoj jorgan. Neko ko više oseća toplotu ima mogućnost da spava s laganijim pokrivačem ili da prebaciti jorgan preko dela tela, izbacujući noge ili stopala s obe strane radi protoka vazduha. Dva jorgana takođe rešavaju problem otimanja pokrivača tako da svaka osoba može da spava prema svojim željama bez ometanja”, navodi portal Sleep Foundation.

Manje ćete ometati partnera

Ova metoda spavanja može spasiti vašu vezu, naročito ako imate partnera koji ima drugačiji ciklus spavanja od vašeg ili je nemiran tokom spavanja.

“Ovo mi je bio veliki problem u mojoj poslednjoj vezi. Jako pazim na to kako spavam – potreban mi je sopstveni pokrivač i to mora da bude lagani flis. Guši me sve što je teže i ne volim prekrivače s jednim “otvorenim” rubom (treba ga omotati oko mene). Moj partner se jako uzrujao zbog toga, rekavši da to znači da ga ne volim. Pronašla sam ovu metodu spavanja na internetu i zbog toga sam se osećala bolje”, komentarisala je jedna korisnica Jutjuba

Koji su nedostaci?​

The Sleep Foundation otkrio je nekoliko nedostataka ove metode spavanja. Spavanje ispod dva odvojena jorgana može ograničiti položaje pogodne za spavanje parova, kažu. Ova metoda spavanja ne može se primeniti ako imate manji krevet. Krevet možda neće izgledati čisto i uredno s dva jorgana na njemu.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.