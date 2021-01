Stalno vam je hladno? Ovo su mogući razlozi za to

Postoje ljudi kojima je hladno kada se temperature spuste ispod nule, ali i oni kojima je stalno hladno. Spadate li u drugu grupu, onda ste sigurno nekoliko puta naišli na negodovanje okoline kada ste, na primer, jedini u kancelariji hteli da zatvorite prozor dok je drugima bilo vruće.

A ako je jedino objašnjenje koje vam je do sada neko za to ponudio bilo da ste zimogrožljivost, vreme je da napokon otkrijete i koji su pravi razlozi za to što vam je hladnije nego drugima.

Za početak, važno je znati da je ženama uopšteno hladnije nego muškarcima iz jednostavnog razloga što im se “toplota nakuplja oko vitalnih organa”, kako navodi doktorka i profesorka medicine Rošini Raj.

Na osećaj hladnoće može uticati i nizak nivo telesne masti koja inače deluje kao neka vrsta izolacije. Umor i dehidracija su, takođe, mogući krivci, jer nedostatak sna dovodi do usporavanja metabolizma i oslabljene cirkulacije.

S druge strane, voda pomaže telu u zadržavanju i sporijem oslobađanju toplote, odnosno u održavanju ujednačene telesne temperature.

– Drugi mogući uzroci za učestalo drhtanje uključuju nizak nivo gvožđa ili vitamina B12, koji igraju veliku ulogu u regulisanju telesne temperature,” dodaje Raj i preporučuje da u svakom slučaju posetite lekara koji će prepoznati vaš problem i dati vam najbolji savet.

