Stan u Hrvatskoj izdaje za 13 evra mesečno: Nastala opšta pomama, nikome ne smeta ‘sitnica’ koja mu ruši cenu

Jedan hrvatski najmodavac se našao u nezgodnoj situaciji, stan mu prokišnjava, ali ipak želi ipak da ga iznajmi za simboličan iznos.

Kako bi proverio da li je njegova odluka ispravna, obratio se korisnicima Redita: „Da li bi iznajmili stan koji prokišnjava za 100 kuna (oko 1500 dinara) plus režije? Iz raznih razloga nalazim se u situaciji da imam stan, novouređen (novi nameštaj, nova kuhinja, nije jugo stil) u potkrovlju zgrade i krov prokišnjava. Nije baš da pada voda po glavi, ali kad budu veće kiše, pojave se mrlje na zidu i plafonu. S obzirom na to da su udruženja stanara spora i da su ljudi katastrofa, jako dugo traje ceo proces obnove krova, verovatno neće biti sledeće godine. Naravno, ne mogu da iznajmim stan koji prokišnjava. Isto tako ne mogu da ga prodam jer ću dobiti prenisku cenu u odnosu na onu kad krov bude saniran, ali opet, žao mi je da stan zjapi prazan dok ima toliko ljudi koji sebi ne mogu da priušte da negde žive. Hteo bih dati nekoj normalnoj osobi da živi u stanu besplatno, u smislu da samo plati režije i meni plati neke osnovne troškove “naknadu” za amortizaciju, popravke i slično nakon što se isele. Da li bi vi ikad pristali na takav aranžman? Ne znam da li uopšte ima smisla ili da jednostavno pustim da stan bude prazan.“

Mogućnost uništenja stana

Neki su najmodavca upozorili na moguće probleme s podstanarima: „Jako lep gest, ali nažalost, mislim da bi na kraju cele priče i završetka podstanarstva mogao imati goru situaciju sa stanom nego da ga ne iznajmiš. Naravno, sve zavisi od toga kome ga iznajmljuješ. Za neki mali iznos možda osoba kojoj iznajmiš ne bude uopšte marila o stanu i nakon što ode, iza sebe ostavi puno uništeniji stan nego pre. Verovatnoća za to je samo veća, mislim, u tvom slučaju. Ako nakon godinu dana moraš da menjaš kuhinju, WC ili nešto tako, to nisu tako mali troškovi. Naravno da je to rizik i kad se iznajmljuje stan po „normalnoj“ ceni, ali eto iz prve ruke mi se dogodilo da je porodica s dvoje dece uništila celu novu kuhinju nakon godinu i po dana.“

„Ako nekome daješ neku pokvarenu stvar koju treba da ti plaća, veruj mi da će je on još gore održavati i da ćeš na kraju imati još uništeniji stan. Nije u 100% slučajeva, ali to je jednostavno u ljudskoj prirodi. Video sam nedavno tvoju objavu u vezi tvog stana i mislim da te je tada jako puno ljudi dobro savetovalo da pokreneš pravnu bitku protiv predstavnika stanara ili onoga ko prikuplja novac. Suluda je to situacija i ja sam bio u istoj. Znači u potkrovlju je prokišnjavalo, a ostatak stanara nije bila briga jer ne kaplje njima. Najbolje ti je to iznajmljivati na jednu noć“, savetovao mu je jedan muškarac.

I drugi su se složili: „99% šanse da ćeš si useliti socijalni slučaj u stan kojeg posle nećeš moći da izbaciš i koji će ti još više uništiti stan. 1% šanse da ćeš si useliti divnog podstanara koji je, eto, slučajno u teškoj finansijskog situaciji, a voli plesan i zvuk kapanja.“

Iznajmljivanje kad je lepo vreme

Neki su mu savetovali da iznajmi kad bude lepo vreme: „Jesi lud, radije ga nemoj iznajmljivati jer su ti prilično velike šanse da ti se useli neka budala jer je jako jeftino pa će ti to doneti još više problema. Radije ga iznajmi na dan kad je lepo vreme, zaključaš booking kad pada kiša i gotovo ili pričekaš obnovu krova.“

„Uzeo bih ga i iznajmio ga dok ne pada kiša turistima“, rekao je drugi, a treći je dodao: „Čekao bih leto i prodao ga.“

Ima zainteresovanih

Javili su se i zainteresovani podstanari: „Ja sam zainteresovan, tražim neki početni stan već neko vreme i rado bih platio više. Ako si iz Zagreba možemo se dogovoriti.“

„Gde se nalazi stan? Već sam bio u stanu u kojem krov prokišnjava. Stan je koštao 300 evra pa mi nije ovo strano. Morao sam da ga otkažem jer gazda nije ništa radio po pitanju prokišnjavanja, a za 100 kuna plus režije bih opet prihvatio takvo iskustvo“, rekao je drugi korisnik Redita.

Još jedan zainteresovani se javio: „Ja ću iznajmiti i platiću ti godinu dana unapred.“

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.